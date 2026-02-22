從祈福到抓寶 壓軸效應台南春節湧逾930萬人次

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
春節壓軸登場的「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」活動為台南帶來大批觀光客，2天累計已逾12萬人次，今天為活動最後一天。圖／南市觀旅局提供

農曆春節9天連假進入尾聲，民眾陸續收假返回工作地，而台南今年春節期間吸引逾930萬人次造訪，除各地商圈老街、廟宇祈福人潮踴躍外，春節壓軸登場的「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」活動更帶來大批觀光客，2天來累計逾12萬人次，今則是活動最後一天。

觀旅局表示，根據景點旅客人次統計資料顯示，今年春節期間各地廟埕爆滿熙來攘往的祈福開運人潮，像是南鯤鯓代天府、土城鹿耳門聖母廟、鹽水武廟、新營太子宮、大天后宮、白河崁頂福安宮、學甲慈濟宮、麻豆代天府及台灣首廟天壇等，春節累計逾588萬人次前往祈願。

此外，台南各地老街、商圈人潮也相當熱鬧，從充滿歷史文化的安平、新化、鹽水及菁寮等老街，到匯聚常民人氣的國華海安河樂商圈、水交社文化園區周邊與孔廟與赤崁古蹟園區等，連假也累計逾245萬人次到訪。

觀旅局提到，今年親子戶外遊憩、博物館等園區與濱海熱門景點也吸引不少遊客，像是將軍漁港、青鯤鯓扇形鹽田、德元埤荷蘭村等，也有逾97萬人次遊客參觀遊訪；連假最後周末登場的「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」活動，更讓台南各地遍布許多訓練家遊客的身影。

春節連假雖邁入尾聲，不過台南各地元宵燈節仍持續進行，像是月津港燈節、新營波光節將持續至3月8日、柳營德元埤荷蘭村「百花迎春・馬躍新春」新春派對也會到3月1日；名列世界三大民俗慶典的鹽水蜂炮預計在3月2日登場，屆時也將吸引大批遊客前往體驗犁蜂炮。

春節連假雖邁入尾聲，不過台南各地元宵燈節仍持續進行。圖為月津港燈節將持續至3月8日。圖／南市觀旅局提供
農曆春節9天連假進入尾聲，民眾陸續收假返回工作地，而台南今年春節期間活動多元豐富，吸引逾930萬人次造訪。圖／南市觀旅局提供
台南今年親子戶外遊憩、博物館等園區與濱海熱門景點吸引不少遊客走春到訪。圖為德元埤荷蘭村。圖／南市觀旅局提供

台南 春節 連假

