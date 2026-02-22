快訊

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
啟動開春首場修繕，南市做工行善團關廟會勘。記者謝進盛／翻攝
啟動開春首場修繕，南市做工行善團關廟會勘。記者謝進盛／翻攝

春節連假進入尾聲，各行各業明天恢復上班，免費為弱勢勞工修繕房屋台南市做工行善團提前作業，今前往關廟啟動修繕案會勘為受損房舍進行評估，好讓案主早日有遮風避雨的家。

81歲關廟區弱勢案主陳先生，3名子女皆為輕度身心障礙者（分別為53歲、51歲、49歲），家庭經濟狀況不佳，無法自行修繕房屋。台南市政府勞工局王鑫基今與做工行善團修繕專業團隊前往，台南市餐飲業職業工會劉檄穆監事會召集人也提供石墨烯枕頭贈送案家，表達關懷之意。

王鑫基表示，許多弱勢勞工房屋毀損，往往無力負擔高額維修費，透過做工行善團各工會的專業貢獻，不僅解決弱勢的困難，更體現社會互助的精神。另外，也要特別感謝做工行善團在今天多數人還在收心或剛開工之際，捨棄個人休息時間，共同赴關廟區進行首場會勘，這份不辭辛勞奉獻，正是支撐台南「希望家園」最溫暖、也最堅實的力量。

啟動開春首場修繕，南市做工行善團關廟會勘。記者謝進盛／翻攝
啟動開春首場修繕，南市做工行善團關廟會勘。記者謝進盛／翻攝
啟動開春首場修繕，南市做工行善團關廟會勘。記者謝進盛／翻攝
啟動開春首場修繕，南市做工行善團關廟會勘。記者謝進盛／翻攝

