雲林古坑草嶺石壁櫻花盛開 春節湧賞櫻人潮

聯合報／ 記者陳雅玲郭韋綺／連線報導
雲林古坑草嶺石壁櫻花季，春節爆賞櫻潮。圖／賴郁憲提供
雲林古坑草嶺石壁櫻花季，春節爆賞櫻潮。圖／賴郁憲提供

春節賞櫻熱潮升溫，雲林與高雄山城湧現人潮。雲林古坑鄉草嶺石壁櫻花季農曆大年初一登場，遊客數量節節攀升，迄今吸引數萬人賞花，接駁專車班班客滿。隨著花況達五至七成，預估二二八連假將迎來滿開盛況，人潮可望再創高峰。

草嶺石壁種逾兩萬株櫻花，品種多元、是中南部指標賞櫻勝地。去年櫻花季創超過六十萬人次，今年春節九天連假助攻，開幕以來天天湧現賞花車潮。

雲林縣府首度在斗六火車站後站推出賞櫻接駁專車，採一票到底、來回接送，抵達草嶺銜接小型接駁車，春節幾乎客滿。鄉公所從第一至第三停車場接送遊客至山莊，再步行到九芎神木賞櫻，因應長者需求，提供中型巴士直達服務。目前美人谷花況接近滿開，九芎神木約五成，賞櫻熱潮持續延燒。

高雄山城也迎來櫻花盛事，桃源區寶山二集團櫻花公園，近五千株櫻花綻放，河津櫻率先滿開，粉色花海鋪滿山坡，吸引民眾走春賞景。

園區櫻花集中荖濃溪林道寶山巷，栽種河津櫻、山櫻花、八重櫻、吉野櫻與粉紅佳人等品種，沿著木棧道與步道漫步，櫻花夾道盛放，山谷雲霧繚繞，宛如置身仙境。

今年也首度推出夜間賞櫻體驗，每晚五時點燈至十時，夜櫻在燈光映照下展現不同風情，並規畫原味市集與部落文化表演，結合山茶、愛玉等特色美食為山林春意增添熱鬧氛圍。茂管處提醒，藤枝聯外道路部分路段仍在修復，十公里處交通管制，平日整點放行，建議遊客妥善規畫行程。

