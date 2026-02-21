快訊

樸仔媽化身睡魔…青森職人跨海操刀 台灣燈會掀台日宗教藝術對話

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
2026台灣燈會3月3日至15日登場，嘉義縣政府攜手文化總會展開跨國合作，邀請日本青森專業睡魔師來台駐地創作，首度以朴子配天宮主祀的「樸仔媽」為核心意象，結合千里眼、順風耳將軍與虎爺元素，打造大型睡魔燈組，掀起台日宗教藝術交流新篇章。圖／嘉縣府提供
2026台灣燈會3月3日至15日嘉義縣登場，縣府攜手文化總會展開跨國合作，邀請日本青森專業睡魔師來台駐地創作，首度以朴子配天宮主祀的「樸仔媽」為核心意象，結合千里眼、順風耳將軍與虎爺元素，打造大型睡魔燈組，掀起台日宗教藝術交流新篇章。

縣長翁章梁下午偕同配天宮董事長蔡承宗及董監事前往展區視察製作進度。從骨架搭建、和紙張貼到彩繪上色，全程依循日本傳統工法，讓民眾近距離見證國際級燈藝作品從無到有的誕生。

睡魔藝術源自日本東北三大祭典之一的青森睡魔祭，以立體巨型武者與神話人物造型聞名，融合繪畫、紙紮、骨架結構與燈光設計，展現奔放張力與細膩工藝。此次跨海來台創作，將日本祭典藝術語彙融入台灣媽祖文化，透過誇張動感的造型，詮釋媽祖慈悲護佑的精神象徵，象徵守護與光明，也彰顯嘉義深厚的宗教底蘊。

翁章梁指出，睡魔團隊春節期間仍趕工製作，目前千順兩將軍與虎爺已完成臉部彩繪並陸續上色，點燈測試同步進行，以確認色彩效果符合設計構想，直言這場技藝與文化的結合，勢必驚豔全場。曝光睡魔宣傳影片社群平台引發熱議，網友直呼「竟然找來青森睡魔」、「這才叫燈會」、「超級期待」，話題迅速延燒，成功炒熱燈會氣氛。

此外，大年初五也在主燈「光沐—世界的阿里山」前舉行開工祈福儀式。翁章梁與交通部觀光署長陳玉秀焚香祈求燈會順利圓滿，發送紅包慰勞工作人員，為活動揭開序幕。2026台灣燈會除嘉義燈區外，集結大阪世博台灣館、青森睡魔師團隊及多組國內外藝文團體展演，開燈當日更安排煙火秀。縣府邀請全國民眾規畫賞燈行程，白天走訪景點、夜晚漫步燈區，在繽紛燈海中迎接元宵盛會。

2026台灣燈會3月3日至15日登場，大年初五在主燈「光沐—世界的阿里山」前舉行開工祈福儀式。嘉縣長翁章梁與交通部觀光署長陳玉秀焚香祈求燈會順利圓滿。圖／嘉縣府提供
2026台灣燈會3月3日至15日登場，大年初五在主燈「光沐—世界的阿里山」前舉行開工祈福儀式。嘉縣長翁章梁與交通部觀光署長陳玉秀焚香祈求燈會順利圓滿。圖／嘉縣府提供
2026台灣燈會3月3日至15日登場，大年初五在主燈「光沐—世界的阿里山」前舉行開工祈福儀式。嘉縣長翁章梁與交通部觀光署長陳玉秀焚香祈求燈會順利圓滿。圖／嘉縣府提供
2026台灣燈會3月3日至15日登場，大年初五在主燈「光沐—世界的阿里山」前舉行開工祈福儀式。嘉縣長翁章梁與交通部觀光署長陳玉秀焚香祈求燈會順利圓滿。圖／嘉縣府提供
2026台灣燈會3月3日至15日登場，嘉義縣政府攜手文化總會展開跨國合作，邀請日本青森專業睡魔師來台駐地創作，首度以朴子配天宮主祀的「樸仔媽」為核心意象，結合千里眼、順風耳將軍與虎爺元素，打造大型睡魔燈組，縣長翁章梁下午偕同配天宮董事長蔡承宗及董監事前往展區視察製作進度。圖／嘉縣府提供
2026台灣燈會3月3日至15日登場，嘉義縣政府攜手文化總會展開跨國合作，邀請日本青森專業睡魔師來台駐地創作，首度以朴子配天宮主祀的「樸仔媽」為核心意象，結合千里眼、順風耳將軍與虎爺元素，打造大型睡魔燈組，縣長翁章梁下午偕同配天宮董事長蔡承宗及董監事前往展區視察製作進度。圖／嘉縣府提供

