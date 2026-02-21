快訊

近日溫差大 禽流感疫情蠢動…台南市動保處籲加強防護

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
動物防疫人員到禽場監測採樣。圖／台南市政府農業局提供
動物防疫人員到禽場監測採樣。圖／台南市政府農業局提供

春節前至今氣溫變化劇烈，陸續發生高病原性禽流感疫情台南市農業局今天提醒民眾不要進入禽舍或接觸禽鳥，家禽養殖業者避免跨場移動往來，加強人員與車輛消毒作業，降低疫情發生與擴散風險。

農業局表示，目前正是禽流感高風險期，動保處執行「家禽流行性感冒強化防疫措施」，自去年年10月迄今，已輔導台南市禽場312場次，另派遣防疫消毒車加強對熱區禽場、家禽理貨場及濕地等區域噴霧消毒，至今執行2481場次。

農業局呼籲養禽業者同步場內清潔消毒，降低環境中病毒量，才能確保養禽產業安全發展。將持續輔導禽場落實生物安全防疫，提醒業者定期檢視修繕場內圍網、防止外來病原入侵。

動保處說，為能早期預警預防病原入侵，自去年10月禽流感強化監測採樣工作，到今天已採集禽隻檢體3540件，並執行150件次禽場外圍環境監測，檢驗結果均為禽流感陰性。另8場養禽產業會議及講習會宣導疫情現況及落實禽場生物安全等資訊，呼籲業者落實及強化禽場軟硬體安全防疫措施。

動保處提醒民眾與業者，入冬以來國內外持續發生禽流感疫情，加上溫差變化大，造成禽隻免疫力下降增加染病風險，業者務必加強禽隻保溫及禽場消毒等安全措施，定期維護修補防鳥設施，避免禽場內禽隻與外來候野鳥接觸，降低染病風險。每日觀察禽隻健康狀況，若發現異常死亡，應立即通報動保處。

農業局邀請專業學者宣導相關防疫資訊。圖／台南市政府農業局提供
農業局邀請專業學者宣導相關防疫資訊。圖／台南市政府農業局提供
動保處消毒車到候鳥密集出現的溼地周邊道路消毒。圖／台南市政府農業局提供
動保處消毒車到候鳥密集出現的溼地周邊道路消毒。圖／台南市政府農業局提供
日夜溫差大養禽業者禽隻保溫及防疫措施。圖／台南市政府農業局提供
日夜溫差大養禽業者禽隻保溫及防疫措施。圖／台南市政府農業局提供

