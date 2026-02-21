聽新聞
0:00 / 0:00
近日溫差大 禽流感疫情蠢動…台南市動保處籲加強防護
春節前至今氣溫變化劇烈，陸續發生高病原性禽流感疫情，台南市農業局今天提醒民眾不要進入禽舍或接觸禽鳥，家禽養殖業者避免跨場移動往來，加強人員與車輛消毒作業，降低疫情發生與擴散風險。
農業局表示，目前正是禽流感高風險期，動保處執行「家禽流行性感冒強化防疫措施」，自去年年10月迄今，已輔導台南市禽場312場次，另派遣防疫消毒車加強對熱區禽場、家禽理貨場及濕地等區域噴霧消毒，至今執行2481場次。
農業局呼籲養禽業者同步場內清潔消毒，降低環境中病毒量，才能確保養禽產業安全發展。將持續輔導禽場落實生物安全防疫，提醒業者定期檢視修繕場內圍網、防止外來病原入侵。
動保處說，為能早期預警預防病原入侵，自去年10月禽流感強化監測採樣工作，到今天已採集禽隻檢體3540件，並執行150件次禽場外圍環境監測，檢驗結果均為禽流感陰性。另8場養禽產業會議及講習會宣導疫情現況及落實禽場生物安全等資訊，呼籲業者落實及強化禽場軟硬體安全防疫措施。
動保處提醒民眾與業者，入冬以來國內外持續發生禽流感疫情，加上溫差變化大，造成禽隻免疫力下降增加染病風險，業者務必加強禽隻保溫及禽場消毒等安全措施，定期維護修補防鳥設施，避免禽場內禽隻與外來候野鳥接觸，降低染病風險。每日觀察禽隻健康狀況，若發現異常死亡，應立即通報動保處。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。