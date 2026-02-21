近日溫差大 禽流感疫情蠢動…台南市動保處籲加強防護

春節前至今氣溫變化劇烈，陸續發生高病原性禽流感疫情，台南市農業局今天提醒民眾不要進入禽舍或接觸禽鳥，家禽養殖業者避免跨場移動往來，加強人員與車輛消毒作業，降低疫情發生與擴散風險。

農業局表示，目前正是禽流感高風險期，動保處執行「家禽流行性感冒強化防疫措施」，自去年年10月迄今，已輔導台南市禽場312場次，另派遣防疫消毒車加強對熱區禽場、家禽理貨場及濕地等區域噴霧消毒，至今執行2481場次。

農業局呼籲養禽業者同步場內清潔消毒，降低環境中病毒量，才能確保養禽產業安全發展。將持續輔導禽場落實生物安全防疫，提醒業者定期檢視修繕場內圍網、防止外來病原入侵。

動保處說，為能早期預警預防病原入侵，自去年10月禽流感強化監測採樣工作，到今天已採集禽隻檢體3540件，並執行150件次禽場外圍環境監測，檢驗結果均為禽流感陰性。另8場養禽產業會議及講習會宣導疫情現況及落實禽場生物安全等資訊，呼籲業者落實及強化禽場軟硬體安全防疫措施。