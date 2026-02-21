大台南公車違規逆向超車險釀禍 市府將調查裁罰
大台南公車黃5路公車昨天上午在南69道路違規逆向超車，險些發生車禍，台南市政府今天表示，將調查釐清裁罰。
民眾昨天在Thread平台上傳大台南公車違規逆向超車影片，且發文說：「2026.0220早上8:40在下營南69縣道。差點22歲劃下句點」。
台南市政府公共運輸處獲報後，立即要求新營客運召回司機查處，公運處也將調閱行車紀錄影像，釐清後再依公路法相關規定裁罰公車業者，並加強行車安全教育訓練。
公運處初步調查，大台南公車黃5路公車昨天上午行經南69道路，因不當逆向超車嚴重影響行車安全，公運處已要求新營客運立即召回司機加強行車安全教育訓練及懲處，約束不當駕駛行為，避免類似情事發生。
