快訊

初五開工正拜拜！大安區醫美診所遭槍擊 老闆及女員工中彈

台積電1900塊以上太貴了買不下去？他靠零股持續買進：期待破2330那天

只買房、不買地！「地上權住宅」成小資族新選擇 專家警告房貸問題

聽新聞
0:00 / 0:00

台南公車逆向超車 她嚇到「差點22歲劃下句點」 公運處出手了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
有網友昨天上午行經下營南69縣道，對向突有公車逆向超車，她嚇到發文「差點22歲劃下句點」。圖／取自網路社群
有網友昨天上午行經下營南69縣道，對向突有公車逆向超車，她嚇到發文「差點22歲劃下句點」。圖／取自網路社群

台南市黃5路公車昨天上午於下營南69縣道逆向超車，險些釀成嚴重交通事故。有網友將影片上網並貼文「差點22歲劃下句點。」從影片看到她開車行經該路段時，遭遇公車逆向超車，緊急避到路邊才閃過，網友留言怒轟「當場一定嚇死」，並要求市長黃偉哲妥善處理危險駕駛行為。

台南市公共運輸處表示，涉事公車為2月20日表定8點40分由麻豆國中發車的大台南公車黃5路公車，約8點57分行經南69道路，已責成新營客運調閱行車紀錄影像釐清，後續將依規定裁處，並要求客運業者加強駕駛行車安全教育訓練，避免類似情事發生。

公運處指出，該輛公車經查為車號EAL-0796，上午8時59分許行經南69道路時因不當逆向超車嚴重影響行車安全，公共運輸處將調閱行車紀錄影像釐清後，依公路法裁罰公車業者，同時責成新營客運立即召回駕駛，再加強行車安全教育訓練及予懲處，約束不當駕勤行為。

處長劉佳峰指出，為確保用路人及乘客安全，公運處高度重視公車的行車安全，除了每年例行性辦理行車安全講習課程，向6家客運業者所屬駕駛強化行車安全觀念外，各客運公司亦定期辦理教育訓練，反覆強調公車在行駛過程應遵守道路交通安全相關規定，共同守護道路交通安全。

台南市公共運輸處調閱公車上的行車紀錄器，確認駕駛有不當逆向超車重大違規。圖／台南市公運處提供
台南市公共運輸處調閱公車上的行車紀錄器，確認駕駛有不當逆向超車重大違規。圖／台南市公運處提供

延伸閱讀

實測北市公車站滾筒「好卡」議員2建議促數位路線站牌

替代役乘客遭丟包輾斃…司機違法加入兩車隊 北市公運處出手開罰車隊

汐止公車座椅「髒到遊民不敢坐」 居民批：懷疑自己是幾等公民

北市公運處：轉運站禁政治宣傳 要求業者落實把關

相關新聞

雲林草嶺石壁櫻花大爆發 今單日遊客上看萬人、228連假訂房全滿

全台知名賞櫻勝地雲林古坑草嶺石壁櫻花季自農曆大年初一開跑以來，人潮一路攀升，至昨已湧入數萬名遊客。今（單日）賞櫻人數可望...

台南公車逆向超車 她嚇到「差點22歲劃下句點」 公運處出手了

台南市黃5路公車昨天上午於下營南69縣道逆向超車，險些釀成嚴重交通事故。有網友將影片上網並貼文「差點22歲劃下句點。」從...

補足沿海社福缺口 雲林將砸3億打造「北港綜合社福館」拚2028年完工

雲林縣主要社福機關多集中在斗六、虎尾等地，為補足沿海地區社福資源缺口，縣府規畫在北港鎮興建「北港區綜合社會福利館」，將整...

台南市去年核准19件容積移轉取得2.6公頃公設地 節省約15億元

台南市透過推動容積移轉，兼顧都市土地活化、公共利益與財政節流目標，去年度共核准19件容積移轉案件，無償取得公共設施用地約...

台南七股科工區招商成果亮眼 38家廠商完成購地迎建廠潮

台南市七股科技工業區自2024年啟動土地租售以來，招商成績持續亮眼。截至今年1月，已有38家廠商完成購地，涵蓋食品加工、...

影／年初五愛情開工 大福興宮月老祖廟拋繡球性感女網紅繡球搶成一團

今天農曆大年初五，迎來開工吉日，象徵事業愛情同步開張。嘉義市大福興宮月老祖廟上午舉辦第11屆古式拋繡球招親大會，現場湧入...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。