台南公車逆向超車 她嚇到「差點22歲劃下句點」 公運處出手了

台南市黃5路公車昨天上午於下營南69縣道逆向超車，險些釀成嚴重交通事故。有網友將影片上網並貼文「差點22歲劃下句點。」從影片看到她開車行經該路段時，遭遇公車逆向超車，緊急避到路邊才閃過，網友留言怒轟「當場一定嚇死」，並要求市長黃偉哲妥善處理危險駕駛行為。

台南市公共運輸處表示，涉事公車為2月20日表定8點40分由麻豆國中發車的大台南公車黃5路公車，約8點57分行經南69道路，已責成新營客運調閱行車紀錄影像釐清，後續將依規定裁處，並要求客運業者加強駕駛行車安全教育訓練，避免類似情事發生。

公運處指出，該輛公車經查為車號EAL-0796，上午8時59分許行經南69道路時因不當逆向超車嚴重影響行車安全，公共運輸處將調閱行車紀錄影像釐清後，依公路法裁罰公車業者，同時責成新營客運立即召回駕駛，再加強行車安全教育訓練及予懲處，約束不當駕勤行為。