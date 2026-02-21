補足沿海社福缺口 雲林將砸3億打造「北港綜合社福館」拚2028年完工

雲林縣主要社福機關多集中在斗六、虎尾等地，為補足沿海地區社福資源缺口，縣府規畫在北港鎮興建「北港區綜合社會福利館」，將整合身障、托育、輔具與高齡服務、社區支持系統，打造一站式服務據點，用地已取得、規畫設計完成決標發包，工程預估將投入3億元，目標2028年底前完工投入服務。

雲林縣內主要社福機關多設於斗六，資源相對集中，虎尾鎮雖有綜合社會福利館，但沿海地區民眾往返不便，縣府社會處長林文志表示，興建「北港區綜合社會福利館」可提高沿海鄉鎮社福服務的近便性，

北港區綜合社會福利館預定基地位於北港鎮樹子腳段466-5地號，面積約2456平方公尺，土地所有權屬財政部國有財產署，縣府已完成有償撥用程序並獲行政院核准。依2026年公告現值計算，土地總價約3684萬元，將採8年分期支付。

林文志表示，該興建工程今年已編列3000萬元辦理規畫設計，未來館舍將設置輔助器具資源中心、身障服務中心、自立生活支援中心、托嬰中心、社福中心、親子館與綜合辦公室等空間，初步規畫完成後，將與地方召開說明會，彙整各界意見，確認最符合地方需求的功能配置。

「北港區綜合社會福利館」整體工程經費約需3億元，林文志將採逐年編列方式籌措，同時積極向中央爭取補助，工程部分將由具專業經驗的交通工務局負責監督興建，局長汪令堯表示，將全力協助推動，確保工程品質與進度。