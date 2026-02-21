快訊

只買房、不買地！「地上權住宅」成小資族新選擇 專家警告房貸問題

潔西卡艾芭斬16年婚！女神恢單訂情小10歲新歡　高調官宣姐弟戀

初五大樂透加碼！五生肖財運旺盛「快穿幸運色去下注」

聽新聞
0:00 / 0:00

補足沿海社福缺口 雲林將砸3億打造「北港綜合社福館」拚2028年完工

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣主要社福機關多集中在斗六、虎尾等地，為補足沿海地區社福資源缺口，縣府規畫在北港鎮興建「北港區綜合社會福利館」。圖／雲林縣政府提供
雲林縣主要社福機關多集中在斗六、虎尾等地，為補足沿海地區社福資源缺口，縣府規畫在北港鎮興建「北港區綜合社會福利館」。圖／雲林縣政府提供

雲林縣主要社福機關多集中在斗六、虎尾等地，為補足沿海地區社福資源缺口，縣府規畫在北港鎮興建「北港區綜合社會福利館」，將整合身障、托育、輔具與高齡服務、社區支持系統，打造一站式服務據點，用地已取得、規畫設計完成決標發包，工程預估將投入3億元，目標2028年底前完工投入服務。

雲林縣內主要社福機關多設於斗六，資源相對集中，虎尾鎮雖有綜合社會福利館，但沿海地區民眾往返不便，縣府社會處長林文志表示，興建「北港區綜合社會福利館」可提高沿海鄉鎮社福服務的近便性，

北港區綜合社會福利館預定基地位於北港鎮樹子腳段466-5地號，面積約2456平方公尺，土地所有權屬財政部國有財產署，縣府已完成有償撥用程序並獲行政院核准。依2026年公告現值計算，土地總價約3684萬元，將採8年分期支付。

林文志表示，該興建工程今年已編列3000萬元辦理規畫設計，未來館舍將設置輔助器具資源中心、身障服務中心、自立生活支援中心、托嬰中心、社福中心、親子館與綜合辦公室等空間，初步規畫完成後，將與地方召開說明會，彙整各界意見，確認最符合地方需求的功能配置。

「北港區綜合社會福利館」整體工程經費約需3億元，林文志將採逐年編列方式籌措，同時積極向中央爭取補助，工程部分將由具專業經驗的交通工務局負責監督興建，局長汪令堯表示，將全力協助推動，確保工程品質與進度。

北港區綜合社會福利館完工後，將成為繼虎尾鎮綜合社會福利館後，雲林第二座大型綜合型社福場館，林文志表示，該館預計2028年底前完工投入服務，讓北港、水林、口湖、四湖、元長等鄉鎮居民就近獲得完整服務，不僅可平衡城鄉資源落差，也讓社會福利服務由點擴面，強化社會安全網。

雲林縣府社會處長林文志（左）為「北港區綜合社會福利館」興建工程拜訪交通工務局長汪令堯（右），汪允諾全力協助。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府社會處長林文志（左）為「北港區綜合社會福利館」興建工程拜訪交通工務局長汪令堯（右），汪允諾全力協助。記者陳雅玲／攝影
雲林縣主要社福機關多集中在斗六、虎尾等地，為補足沿海地區社福資源缺口，縣府規畫在北港鎮興建「北港區綜合社會福利館」。圖／雲林縣政府提供
雲林縣主要社福機關多集中在斗六、虎尾等地，為補足沿海地區社福資源缺口，縣府規畫在北港鎮興建「北港區綜合社會福利館」。圖／雲林縣政府提供
雲林縣主要社福機關多集中在斗六、虎尾等地，為補足沿海地區社福資源缺口，縣府規畫在北港鎮興建「北港區綜合社會福利館」。圖／雲林縣政府提供
雲林縣主要社福機關多集中在斗六、虎尾等地，為補足沿海地區社福資源缺口，縣府規畫在北港鎮興建「北港區綜合社會福利館」。圖／雲林縣政府提供

延伸閱讀

雲林草嶺石壁櫻花大爆發 今單日遊客上看萬人、228連假訂房全滿

初四「接垃圾」這群人突擊雲林偏鄉漁港 清出逾百袋垃圾

春節假期 雲林太平老街走春好拍又好逛

賴總統雲林兩廟發紅包 強調關稅談判堅守護農

相關新聞

雲林草嶺石壁櫻花大爆發 今單日遊客上看萬人、228連假訂房全滿

全台知名賞櫻勝地雲林古坑草嶺石壁櫻花季自農曆大年初一開跑以來，人潮一路攀升，至昨已湧入數萬名遊客。今（單日）賞櫻人數可望...

補足沿海社福缺口 雲林將砸3億打造「北港綜合社福館」拚2028年完工

雲林縣主要社福機關多集中在斗六、虎尾等地，為補足沿海地區社福資源缺口，縣府規畫在北港鎮興建「北港區綜合社會福利館」，將整...

台南市去年核准19件容積移轉取得2.6公頃公設地 節省約15億元

台南市透過推動容積移轉，兼顧都市土地活化、公共利益與財政節流目標，去年度共核准19件容積移轉案件，無償取得公共設施用地約...

台南七股科工區招商成果亮眼 38家廠商完成購地迎建廠潮

台南市七股科技工業區自2024年啟動土地租售以來，招商成績持續亮眼。截至今年1月，已有38家廠商完成購地，涵蓋食品加工、...

影／年初五愛情開工 大福興宮月老祖廟拋繡球性感女網紅繡球搶成一團

今天農曆大年初五，迎來開工吉日，象徵事業愛情同步開張。嘉義市大福興宮月老祖廟上午舉辦第11屆古式拋繡球招親大會，現場湧入...

台南走春腳下也有亮點！17款彩繪特色汙水孔蓋走讀故事

春節連假到古都台南走春，注意腳下也有亮點。台南市府水利局自2020年起攜手在地文史工作者推動「特色汙水孔蓋打造計畫」，目...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。