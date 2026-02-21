台南市去年核准19件容積移轉取得2.6公頃公設地 節省約15億元

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市去年核准19件容積移轉案件，無償取得公共設施用地約2.62公頃。圖／台南市都發局提供
台南市透過推動容積移轉，兼顧都市土地活化、公共利益與財政節流目標，去年度共核准19件容積移轉案件，無償取得公共設施用地約2.62公頃，並取得代金收入約5.17億元，用於公共設施用地的取得及開闢，整體減少公設經費支出至少約15.64億元。

市府都發局表示，容積移轉制度除可協助民間開發案依法申請增加開發的容積外，也有效減輕市府於公共設施用地取得上的財政負擔。透過制度化的審查與管理機制，市府無須另行編列鉅額預算辦理徵收或價購，即可逐步完善公共設施服務機能，提升都市環境品質，並促進城市整體發展。

都發局去年核准容積移轉安南區8件、永康區6件，善化、新市、東區、中西區、北區各1件，今年度持續執行都市計畫分區管制、土地使用管理及相關行政作業，強化都市秩序與發展品質，維持城市良好運作基礎。

都發局表示，藉由容積移轉業務的推動，不僅落實公共設施用地取得目標，也兼顧財政效益、公共利益與都市建設品質，展現市府精進都市治理與有效運用公共資源的具體成果。未來，都發局將持續檢討精進相關制度與執行作為，確保都市發展符合整體公共利益，打造宜居、安全且具永續發展潛力的城市環境。

