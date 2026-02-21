雲林草嶺石壁櫻花大爆發 今單日遊客上看萬人、228連假訂房全滿
全台知名賞櫻勝地雲林古坑草嶺石壁櫻花季自農曆大年初一開跑以來，人潮一路攀升，至昨已湧入數萬名遊客。今（單日）賞櫻人數可望突破萬人，接駁車班班客滿。隨著山區櫻花花況已達五至七成，預估228連假將迎來滿開盛況，屆時人潮恐再創高峰，鄉公所已規畫加開接駁車因應。
古坑鄉草嶺石壁地區種植逾兩萬棵櫻花樹，品種多元、花期接力綻放，每年春天吸引大批遊客朝聖。去年櫻花季創下逾60萬人次佳績，今年春節9天連假加持，自開幕以來天天湧現賞花人潮，今晨山區已車流不斷。
縣長張麗善、副縣長謝淑亞、鄉長林慧如、交通工務局長汪令堯等人昨上山關心接駁情形，並慰問執勤人員，汪令堯表示，今年縣府在斗六火車站後站啟動「預約制賞櫻接駁專車」，早、晚各六班次，並採一票到底、來回接送方式，專車到抵達草嶺後再銜接小型接駁車，春節期間幾乎班班客滿，遊客利用率高。
為維護山區賞花品質，鄉公所於草嶺實施分段接駁，遊客可自第一、第二、第三停車場搭車至東𤧥山莊，再步行前往九芎神木賞櫻。針對部分長輩反映步行距離較長，林慧如表示，可依體力轉乘中型巴士直達九芎神木，兼顧賞花便利與交通秩序。
草嶺村長陳兵通指出，目前花況平均約七成，美人谷櫻花幾近盛開，九芎神木約五成花開，預估228連假將滿山滿谷粉色綻放。山區民宿、飯店自初一起至連假期間幾乎全數客滿。
石壁休閒農業區發展協會理事長賴郁憲表示，近日每日約5千人上山，今天人潮最多，預估破萬人；228滿開效應下，賞櫻熱潮可望再攀新高。林慧如強調，將機動增加接駁車次，全力疏運人潮。
