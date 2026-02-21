台南七股科工區招商成果亮眼 38家廠商完成購地迎建廠潮

台南市七股科技工業區自2024年啟動土地租售以來，招商成績持續亮眼。截至今年1月，已有38家廠商完成購地，涵蓋食品加工、汽車零組件、機械製造及低汙染產業等多元領域。依市府規定，購地廠商須「兩年內完成建廠、三年內取得工廠登記」，目前已有18家廠商陸續通過景觀審查並取得建築執照，其中3家已進入施工階段，最快今年下半年即可投產。

市府經發局指出，進駐企業多為具研發與製造能量的指標性廠商，包括東陽實業股份有限公司，以及多家在地代表性的車燈製造及金屬製品業者。隨著施工及開發動能持續升溫，園區整體活絡可期。

為加速落實建廠需求，七股科工區採行「開發工程與廠商建廠同步」模式，以提升建廠效率並縮短投產時程。市府自規劃階段即導入服務中心與變電所共構設計，並整合道路、水電、排水、瓦斯及通訊等基礎設施，結合再生能源與台電配電系統，提供穩定、安全且高效的營運環境。園區公共工程依計畫持續推進，目前已完成汙水管線與電信管線工程，其餘基礎設施亦按期施工，逐步形成完整產業聚落，帶動地方就業與產業發展。