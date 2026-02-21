影／年初五愛情開工 大福興宮月老祖廟拋繡球性感女網紅繡球搶成一團

今天農曆大年初五，迎來開工吉日，象徵事業愛情同步開張。嘉義市大福興宮月老祖廟上午舉辦第11屆古式拋繡球招親大會，現場湧入數百名未婚男女參與，規模創下新高，不過男女比例「陽盛陰衰」，男女人數幾乎10比1，女子拋出繡球多名男子爭搶，繡球搶成綵帶，製造笑果樂趣，場面盛大熱烈。

今年活動邀請外型亮眼性感知名女網紅柯莉絲汀擔任代言人。她一襲紅色洋裝搭配低胸禮服登場，甫現身便成為全場焦點。當她站上3 層樓高的招親舞台拋出繡球時，台下男士瞬間蜂擁而上，4名幸運兒同時搶到繡球，一度拉扯成團，一同上台接受祝賀，笑聲掌聲不斷。

柯莉絲汀笑說，參加拋繡球「既期待又怕受傷害」，看到這麼多男士熱情搶球，心情緊張開心，傳統習俗結合現代聯誼有趣。搶到繡球的男士難掩興奮，直呼希望進一步認識。不過台下也有人打趣表示，代言人拋繡球象徵意義居多，「別太認真」。

除代言人外，數十位精心打扮女性輪番登台拋繡球，台下男士為爭取機會拚盡全力，甚至有繡球被拉扯成彩帶，競爭激烈可見一斑。現場氣氛宛如大型聯誼會，不少家長全程陪同，盼子女在月老牽線下覓得良緣。成功接到繡球的男女，隨後由主辦單位安排進一步交流互動。