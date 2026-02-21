快訊

66歲鍾楚紅息影32年罕露面！過年全素顏看電影「魚尾紋仍美炸」

男見蝴蝶蜜蜂「雙B」飛入彩券行　鎖定這號碼爽中100萬

2026春節運勢大翻轉！ 這些生肖「5星級好運」報到 趨吉避凶攻略一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

台南走春腳下也有亮點！17款彩繪特色汙水孔蓋走讀故事

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市依據普濟殿「七角頭」古地名典故，以彩繪方式設計7款特色汙水孔蓋，圖為大廠口角。圖／台南市水利局提供
台南市依據普濟殿「七角頭」古地名典故，以彩繪方式設計7款特色汙水孔蓋，圖為大廠口角。圖／台南市水利局提供

春節連假到古都台南走春，注意腳下也有亮點。台南市府水利局自2020年起攜手在地文史工作者推動「特色汙水孔蓋打造計畫」，目前已在普濟殿、永樂市場、蝸牛巷及三老爺宮周邊設置17款特色孔蓋，將歷史典故與宗教信仰化為街角風景，邀請民眾低頭尋寶，從細節認識城市故事。

台南市長黃偉哲表示，孔蓋設計以在地歷史、人文與信仰為主軸，把文化意象融入日常街景，讓基礎工程兼具美感與教育意義。以普濟殿燈區為例，水利局依據「七角頭」古地名典故，彩繪設計「試經口、本廟邊、下粗糠崎、牛塭堀角、十八洞角、大廠口角、頂粗糠崎」7款孔蓋，分布於中西區郡緯街、海安路、成功路及國華街周邊。遊客賞燈之餘，也能循圖索驥，串起地方發展脈絡。

永樂市場一帶則結合庶民飲食文化與港道歷史，設置「佛頭港、外觀帝港、看西街教會」等主題孔蓋，讓民眾在品嘗小吃時，也能從腳下圖樣讀到舊城水路與族群記憶。蝸牛巷周邊則融入「保西宮、沙淘宮、葉石濤—宮古座」等意象，將文學與廟宇信仰轉化為公共藝術，延伸街區文化深度。

今年並以三老爺宮「十二花神」壁畫為靈感，推出花神系列孔蓋，首波完成正月梅花—柳夢梅、二月杏花—楊貴妃、三月桃花—楊六郎、四月薔薇—張麗華4款，設置於北區北華街、裕民街與長北街周邊。市府規畫三年內完成12款花神孔蓋，逐步建構完整主題街區。

水利局指出，汙水下水道建設雖屬看不見的基礎工程，卻攸關環境品質與河川生態。透過特色孔蓋設計，讓公共設施成為文化載體，也為古都街區增添可閱讀的城市紋理。春節期間，市府邀請民眾走入巷弄，在轉角之間發現歷史與藝術交織的年味。

台南市4款花神孔蓋。圖／台南市水利局提供
台南市4款花神孔蓋。圖／台南市水利局提供
台南市依據普濟殿「七角頭」古地名典故，以彩繪方式設計7款特色汙水孔蓋，圖為牛塭堀角。圖／台南市水利局提供
台南市依據普濟殿「七角頭」古地名典故，以彩繪方式設計7款特色汙水孔蓋，圖為牛塭堀角。圖／台南市水利局提供
台南市中西區蝸牛巷一帶的歷史街區，設置「保西宮、沙淘宮及葉石濤－宮古座」等主題孔蓋。圖／台南市水利局提供
台南市中西區蝸牛巷一帶的歷史街區，設置「保西宮、沙淘宮及葉石濤－宮古座」等主題孔蓋。圖／台南市水利局提供

延伸閱讀

三義勝興社區攜手失親兒彩繪 老中青點亮客庄圍牆

鹿港玉渠宮融合傳統現代 海綿寶寶彩繪成亮點

從模型祭走進停機坪 阿帕契彩繪推手點燃國軍心靈戰力

走進台南萬福庵等舊街區 窄巷氛圍別有風情

相關新聞

影／年初五愛情開工 大福興宮月老祖廟拋繡球性感女網紅繡球搶成一團

今天農曆大年初五，迎來開工吉日，象徵事業愛情同步開張。嘉義市大福興宮月老祖廟上午舉辦第11屆古式拋繡球招親大會，現場湧入...

影／馬年不遠百里只為尋「人馬合一」 女騎士跨縣市來嘉深耕馬術

馬年到來，在嘉義市東區幸福山丘馬場跑道，一位英姿挺拔女騎士，正與她的老戰友馬兒「Shark」進行無聲的對話。她是來自台中...

台南走春腳下也有亮點！17款彩繪特色汙水孔蓋走讀故事

春節連假到古都台南走春，注意腳下也有亮點。台南市府水利局自2020年起攜手在地文史工作者推動「特色汙水孔蓋打造計畫」，目...

春節不漲價！台南復康巴士助身障者就醫、買年貨及探親

春節連假長達9天，台南市復康巴士服務不中斷。台南市政府社會局統計，連假期間共出勤697趟次、服務386人，涵蓋就醫回診、...

台南走春熱區人潮統計出爐 今起北返車潮湧現避開壅塞路段

春節連續假期接近尾聲，今、明兩天（初五、初六）開始出現密集的北返車潮，台南市交通局表示，配合國道交通疏導措施，今天上午1...

全球訓練家期待！台南「Pokémon GO Tour：卡洛斯」 首日湧6萬玩家

全球訓練家引頸期盼的《Pokémon GO》大型活動「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」，今天在台南都會公園...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。