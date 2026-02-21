台南走春腳下也有亮點！17款彩繪特色汙水孔蓋走讀故事

春節連假到古都台南走春，注意腳下也有亮點。台南市府水利局自2020年起攜手在地文史工作者推動「特色汙水孔蓋打造計畫」，目前已在普濟殿、永樂市場、蝸牛巷及三老爺宮周邊設置17款特色孔蓋，將歷史典故與宗教信仰化為街角風景，邀請民眾低頭尋寶，從細節認識城市故事。

台南市長黃偉哲表示，孔蓋設計以在地歷史、人文與信仰為主軸，把文化意象融入日常街景，讓基礎工程兼具美感與教育意義。以普濟殿燈區為例，水利局依據「七角頭」古地名典故，彩繪設計「試經口、本廟邊、下粗糠崎、牛塭堀角、十八洞角、大廠口角、頂粗糠崎」7款孔蓋，分布於中西區郡緯街、海安路、成功路及國華街周邊。遊客賞燈之餘，也能循圖索驥，串起地方發展脈絡。

永樂市場一帶則結合庶民飲食文化與港道歷史，設置「佛頭港、外觀帝港、看西街教會」等主題孔蓋，讓民眾在品嘗小吃時，也能從腳下圖樣讀到舊城水路與族群記憶。蝸牛巷周邊則融入「保西宮、沙淘宮、葉石濤—宮古座」等意象，將文學與廟宇信仰轉化為公共藝術，延伸街區文化深度。

今年並以三老爺宮「十二花神」壁畫為靈感，推出花神系列孔蓋，首波完成正月梅花—柳夢梅、二月杏花—楊貴妃、三月桃花—楊六郎、四月薔薇—張麗華4款，設置於北區北華街、裕民街與長北街周邊。市府規畫三年內完成12款花神孔蓋，逐步建構完整主題街區。