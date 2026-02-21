春節不漲價！台南復康巴士助身障者就醫、買年貨及探親
春節連假長達9天，台南市復康巴士服務不中斷。台南市政府社會局統計，連假期間共出勤697趟次、服務386人，涵蓋就醫回診、返鄉探親、採買年貨及社會參與等需求，透過事前預約與即時調度，整體運作平穩。
社會局指出，春節期間收費維持平日標準，依台南市計程車費率三分之一計費，共乘則以六分之一計費，未因連假加價。針對需乘坐輪椅或行動不便者，依既有機制安排接送，並視實際需求彈性調整車輛與駕駛人力，確保服務品質。
有家屬表示，長輩過年期間需回診及採買年貨，透過預約復康巴士，接送安排順利，讓家人能安心陪同外出；也有輪椅族指出，連假仍能返鄉探親，收費未調整，有助維持原有生活步調。
社會局統計，復康巴士服務量能近年持續成長，2023年服務27萬8698趟次，2024年增至31萬5712趟次，2025年為31萬1292趟次。共乘率亦由31.9%提升至37.3%，市府鼓勵符合資格者多加利用共乘機制，提升資源使用效率。
社會局表示，平日服務時間為上午6時至晚間11時，民眾可洽永華、溪南區06-2975678，溪北區06-6328899，或透過LINE官方帳號（ID：@tnrehabus）預約。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。