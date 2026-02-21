台南走春熱區人潮統計出爐 今起北返車潮湧現避開壅塞路段

春節連續假期接近尾聲，今、明兩天（初五、初六）開始出現密集的北返車潮，台南市交通局表示，配合國道交通疏導措施，今天上午10點至下午6點，國1仁德交流道北向入口匝道將持續封閉，建議北上用路人彈性調整出發時間，或改由國道1號大灣交流道、台86仁德系統交流道行駛；前往新竹地區的民眾，則可改走台61線西濱快速道路，以避開國道壅塞路段。

春節連假自2月14日（小年夜前1日）展開為期9天，大量遊客湧入台南，市區及各觀光熱區在初三、初四迎來走春的高峰，交通局長王銘德指出，小年夜至除夕期間，台南整體路況大致順暢，車流主要集中於永康、大灣及仁德等交流道周邊；安平老街、國華街商圈、孔廟及赤崁樓周邊等熱門景點，自初一起陸續湧入旅遊人潮；而白河關子嶺、鹽水月津港燈節也是走春熱點。在警察局全力投入交通疏導下，各景點周邊主要道路未出現明顯壅塞狀況。

另統計初一、初二市區累計車流量約為26萬2800輛次，與去年同期相當，繁忙路段仍以國華街商圈、孔廟及赤崁樓周邊為主。為因應人車集中情形，交通控制中心提前針對市區西門路、成功路、府前路等重要幹道，以及台17線、台19線等部分路段調整號誌時制並延長綠燈秒數，整體交通仍維持順暢。

交通局呼籲民眾，在市區活動時盡量減少自行開車，多加利用大眾運輸工具或公共自行車，不僅可縮短等候時間，也能輕鬆享受假期，行前多留意各景點周邊交通資訊，善用替代道路以節省行車時間。