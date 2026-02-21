學電機出身的草莓農 張清文返鄉田園築夢

台南市歸仁區近年出現多家草莓農場，成為新興草莓產業群聚處，首批投入的青農張清文在大學讀的是電機電子，因喜愛戶外活動決定轉行務農，並看好友善栽培及體驗型農場發展。

37歲的張清文接受中央社記者專訪表示，有些人會形容他是「放棄高科技業工作的返鄉青農」，但這種說法其實不太精確，他並沒有放棄什麼，而是因為喜愛看得到陽光的地方，不喜歡總是被關在一個地方，選擇最適合自己的工作型態罷了。

他說，大學時代就常從事登山、溯溪等各種戶外活動，畢業後回到台南找工作，因為學歷是電機電子，理所當然到南科園區上班，但沒多久就發現，待在無塵室不是自己想要的生活方式，剛好當時政府推廣青農返鄉、小地主大佃農等計畫，就決定嘗試看看。

不曾就讀農業相關科系，也非農家子弟出身，張清文當時僅有想法，沒有專業技能，務農之路等於從零開始。

他說，後來先去農改場開設的農民學院上了200、300小時的課，然後到農場實習，用1、2年時間累積一定能力後，回到家鄉歸仁租地耕種，主要種植水稻及雜糧，一切都還算順利，但歸仁區近年來發展快速，高鐵台南站附近陸續有大型建設進駐，傳統農業也面臨轉型挑戰。

張清文表示，歸仁算是台南市區的近郊，未來農地可能變少、變貴，壓縮傳統農業存在空間，但區域發展搭配交通建設也為體驗型農業帶來發展契機，因緣際會下與其他青農交流後，認為草莓產業有發展潛力，約3年前合作開設第一個草莓園，經累積知名度，至今附近至少6、7家，形成小型聚落。

他說，台灣草莓主要產地在北部地區，因草莓不耐熱，愈往南邊產季愈短，台南產季比北部短了約1個月，沒有產量優勢，農民經營方式以採果、零售及製成副產品販售為主，就像開一間小店一樣，與消費者間直接關係密切，現在食安愈來愈受重視，他堅持無農藥友善栽培，並已拿到產銷履歷認證。

張清文表示，草莓算是比較嬌貴的作物，農民「看天吃飯」的風險高，台南的產季又短，接下來希望能與農政單位合作，在南部建立健康種苗制度，降低種苗栽種後的死亡率，並嘗試土地輪作，在草莓產季後栽種其他作物，減少疫病風險，也能朝多元化體驗型農業方向努力。