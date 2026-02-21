快訊

台南草莓產業南拓 青農觀光果園插旗歸仁

中央社／ 台南21日電

台南市歸仁區農會今年首度舉辦草莓季活動，集結6家草莓園推出入園優惠，向民眾宣告在距離台南市區不算遠的歸仁區，草莓產業已具一定規模，冬季採草莓不用遠赴其他縣市。

台南是台灣重要農業縣市，盛產多種優質水果，但氣候較熱，栽種草莓環境條件比不上位於台灣北部的主要產地，過去僅在善化區一帶有較多農民種植，每到冬天草莓產季，總會吸引不少民眾前往採果，而歸仁區地理位置在更南邊，過去幾乎沒有農民願意投入經濟性種植。

歸仁區農會總幹事翁淑雲告訴中央社記者，近年陸續有青農投入栽種，而且採用友善栽培農法，強調讓消費者吃得安全，屬於地方新興產業，目前歸仁區草莓栽種總面積約2公頃，農會希望協助青農們推廣，今年首次舉辦草莓季，共有6家由在地青農經營的草莓園加入，與農會合作推出優惠，獲消費者不錯評價。

翁淑雲說，歸仁區交通便利，距離台南市區也比其他草莓產區來得近，民眾不必出遠門就能體驗採草莓樂趣，產業未來仍有持續成長空間。

青農張清文表示，南部地區天氣較熱，草莓產期比起北部短約1個月，沒有產量優勢，農民多以採果、零售及販售周邊商品的體驗型農業方式營運，近年國內草莓市場價格因北部主要產地產量減少而上漲，間接促進南部草莓產業成長。

張清文說，約3年前與另2名青農合作在歸仁投入草莓栽種，因為距離台南市區不遠，假日來客數很多，產銷狀況不差，只要種得出來，基本上都賣得出去，而且南部日照充足且冬季少雨，疫病問題較少，採友善栽培難度相對較低，且品質與甜度更好。

張清文表示，草莓是一種「不一定要吃，但吃到會覺得很開心」的水果，向來擁有不少忠實消費者，但在南部並不容易種，栽培管理上要花費更多心力，不過，歸仁區擁有交通便利優勢，有助體驗型農業發展，若加入其他作物輪作，或許也可成為草莓產業落地生根的可行模式。

