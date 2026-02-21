影／馬年不遠百里只為尋「人馬合一」 女騎士跨縣市來嘉深耕馬術

馬年到來，在嘉義市東區幸福山丘馬場跑道，一位英姿挺拔女騎士，正與她的老戰友馬兒「Shark」進行無聲的對話。她是來自台中的邵姓女騎士，為了圓心中馬術夢，往返台中嘉義一跑就是5年，過年也不休息。

馬術訓練講求節奏耐心，邵姓女騎士展現自律。即便平日身處台中，她每周南下嘉義，跟隨趙姓教練精進騎術。這份堅持，即便是在農曆年節也不曾動搖。對她而言，跨上馬背不只是運動，更是一場洗滌心靈的固定儀式。

馬年，邵姓女騎士對馬術運動有更深的感觸。她表示，馬術核心在於「領導力的磨練」。面對體型巨大的馬匹，人類無法靠蠻力征服，只能透過細膩感應與引導，達成人馬之間的平衡與共鳴。「每匹馬個性不同，就像開不同車，力道、反饋、個性都是學問」，邵女與這匹20歲「老馬識途」Shark相伴多年，不追求競技場高難度跳躍，「以柔克剛」處世哲學，從馬背延伸到企業管理觀念。