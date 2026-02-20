全球訓練家期待！台南「Pokémon GO Tour：卡洛斯」 首日湧6萬玩家
全球訓練家引頸期盼的《Pokémon GO》大型活動「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」，今天在台南都會公園盛大舉辦，依電信公司資料，今日活動首日參與民眾超過6萬人次，讓台南成為一座真實版、充滿互動感的「寶可夢舞台」。
台南市長黃偉哲也到活動現場，與來自世界各地的訓練家共同迎接《Pokémon GO》再度回到台南，並一同欣賞首次的光雕秀。
黃偉哲表示，千呼萬喚始出來，全球唯二，亞洲唯一，《Pokémon GO》來台南了，從今天開始連續三天在台南都會公園舉辦，今天有來自全台灣及世界各地的寶可夢玩家來抓寶，而且除了抓寶以外，台南還有全球唯一的寶可夢光雕秀，非常珍貴。
玩家們抓寶之餘，可以賞光雕秀或觀賞奇美博物館的埃及特展，也可到台南逛逛古蹟景點、吃吃小吃，來台南好玩好吃一次滿足。
觀旅局表示，台南曾於2018年成為《Pokémon GO》遊戲選擇的實體活動城市，此次適逢遊戲十周年再度回歸，別具象徵意義。活動期間恰逢春節連假期間，不僅為返鄉遊子增添不一樣的年節體驗，也讓國際旅客透過遊戲走進台南，認識城市獨有的魅力與文化底蘊。
今年的《Pokémon GO》活動白天以「中央村莊」、「海岸研究所」與「山脈地帶」三大主題棲息地為核心，結合大型寶可夢氣偶裝置與拍照景點，讓玩家宛如走進遊戲世界，而且有機會遇見《Pokémon GO》首次亮相的異色「蒂安希」、「戴著卡魯穆帽子的皮卡丘」以及「戴著莎莉娜帽子的皮卡丘」等活動主題寶可夢。
首度推出的「超級之夜」也在夜幕低垂時登場，在黃偉哲、觀光旅遊局局長林國華、《Pokémon GO》遊戲全球負責人吳友軒(Ed Wu)以及亞太區行銷總監許世婉(Elaine Hui)的共同倒數啟動下，現場民眾一起見證首場光雕秀，透過絢麗燦爛的夜間光雕秀與聲光效果，轉化為沉浸式夜間遊戲場域。
林國華表示，隨著「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」舉辦，台南不僅再次站上全球訓練家的視野，也成功以遊戲為媒介，串聯城市空間、文化風景與節慶氛圍，讓不同世代、來自世界各地的訓練家在春節假期相聚台南，留下難忘回憶，也讓台南的城市魅力隨著寶可夢的足跡，被世界看見、被旅人記住。
