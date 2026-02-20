快訊

初四財神來報到！大樂透頭獎獎落這縣市 一人獨得2.08億元

新北死亡車禍…計程車疑搞錯方向下匝道 21歲騎士遭撞魂斷永福橋

整車沉入貝加爾湖…7陸客亡僅1人逃生 她前1天途經事故地：到處是冰裂

聽新聞
0:00 / 0:00

全球訓練家期待！台南「Pokémon GO Tour：卡洛斯」 首日湧6萬玩家

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
市長黃偉哲與《Pokémon GO》遊戲全球負責人吳友軒（Ed Wu）以及亞太區行銷總監許世婉（Elaine Hui）共同倒數啟動光雕秀。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲與《Pokémon GO》遊戲全球負責人吳友軒（Ed Wu）以及亞太區行銷總監許世婉（Elaine Hui）共同倒數啟動光雕秀。圖／台南市政府提供

全球訓練家引頸期盼的《Pokémon GO》大型活動「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」，今天在台南都會公園盛大舉辦，依電信公司資料，今日活動首日參與民眾超過6萬人次，讓台南成為一座真實版、充滿互動感的「寶可夢舞台」。

台南市長黃偉哲也到活動現場，與來自世界各地的訓練家共同迎接《Pokémon GO》再度回到台南，並一同欣賞首次的光雕秀。

黃偉哲表示，千呼萬喚始出來，全球唯二，亞洲唯一，《Pokémon GO》來台南了，從今天開始連續三天在台南都會公園舉辦，今天有來自全台灣及世界各地的寶可夢玩家來抓寶，而且除了抓寶以外，台南還有全球唯一的寶可夢光雕秀，非常珍貴。

玩家們抓寶之餘，可以賞光雕秀或觀賞奇美博物館的埃及特展，也可到台南逛逛古蹟景點、吃吃小吃，來台南好玩好吃一次滿足。

觀旅局表示，台南曾於2018年成為《Pokémon GO》遊戲選擇的實體活動城市，此次適逢遊戲十周年再度回歸，別具象徵意義。活動期間恰逢春節連假期間，不僅為返鄉遊子增添不一樣的年節體驗，也讓國際旅客透過遊戲走進台南，認識城市獨有的魅力與文化底蘊。

今年的《Pokémon GO》活動白天以「中央村莊」、「海岸研究所」與「山脈地帶」三大主題棲息地為核心，結合大型寶可夢氣偶裝置與拍照景點，讓玩家宛如走進遊戲世界，而且有機會遇見《Pokémon GO》首次亮相的異色「蒂安希」、「戴著卡魯穆帽子的皮卡丘」以及「戴著莎莉娜帽子的皮卡丘」等活動主題寶可夢。

首度推出的「超級之夜」也在夜幕低垂時登場，在黃偉哲、觀光旅遊局局長林國華、《Pokémon GO》遊戲全球負責人吳友軒(Ed Wu)以及亞太區行銷總監許世婉(Elaine Hui)的共同倒數啟動下，現場民眾一起見證首場光雕秀，透過絢麗燦爛的夜間光雕秀與聲光效果，轉化為沉浸式夜間遊戲場域。

林國華表示，隨著「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」舉辦，台南不僅再次站上全球訓練家的視野，也成功以遊戲為媒介，串聯城市空間、文化風景與節慶氛圍，讓不同世代、來自世界各地的訓練家在春節假期相聚台南，留下難忘回憶，也讓台南的城市魅力隨著寶可夢的足跡，被世界看見、被旅人記住。

市長黃偉哲歡迎全球玩家來台南參加《Pokémon GO》活動。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲歡迎全球玩家來台南參加《Pokémon GO》活動。圖／台南市政府提供
精彩的光雕秀引起全場玩家驚呼。圖／台南市政府提供
精彩的光雕秀引起全場玩家驚呼。圖／台南市政府提供
精彩的光雕秀引起全場玩家驚呼。圖／台南市政府提供
精彩的光雕秀引起全場玩家驚呼。圖／台南市政府提供
全家總動員來台南參加《Pokémon GO》活動。圖／台南市政府提供
全家總動員來台南參加《Pokémon GO》活動。圖／台南市政府提供
Pokémon GO活動吸引玩家不分老少一起來台南抓寶。圖／台南市政府提供
Pokémon GO活動吸引玩家不分老少一起來台南抓寶。圖／台南市政府提供

寶可夢 黃偉哲

延伸閱讀

台南去年查獲食品廣告違規達456件 誇張不實、宣稱療效等均違法

黃偉哲快閃西港市場發市場券 「銅板價」帶動傳統市場買氣

影／吐一吐就好...武廟主委嘔吐噴濺到賴總統 致歉：忍不住 歹勢啦！

武廟主委嘔吐 黃偉哲遭疑態度漠然…本尊回應：非醫療專業不阻搶救動線

相關新聞

新港奉天宮開臺媽祖抽出「國運籤上上籤」 董事長解讀籤詩

媽祖指點國運走向。嘉義縣新港奉天宮依例於大年初四上午9時舉行「接神」儀式，董事長何達煌率董監事與信眾焚香恭迎開臺媽祖及列...

最狂家聚！麥寮蔡家初三自辦「花火節」逾200親友團圓

雲林縣麥寮鄉興華村蔡姓家族為讓家族成員能在農曆春節團圓，每年農曆春節初三用盡心思舉辦大團聚餐會，更自辦「花火大會」炒熱氣...

全球訓練家期待！台南「Pokémon GO Tour：卡洛斯」 首日湧6萬玩家

全球訓練家引頸期盼的《Pokémon GO》大型活動「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」，今天在台南都會公園...

初四「接垃圾」這群人突擊雲林偏鄉漁港 清出逾百袋垃圾

農曆大年初四，多數民眾仍沈浸在迎財神、走春團聚的年節氣氛中，有民眾卻選擇到海邊「撿垃圾」過年。由台中二中學生黃若寧領銜的...

台南去年查獲食品廣告違規達456件 誇張不實、宣稱療效等均違法

台南市去年食品廣告監控件數達2792件，查獲違規案件456件。南市衛生局強調，將持續加強對食品廣告的監控與稽查，對於涉及...

台南春節食安聯合稽查 鹿耳門、安平老街約1成攤商標示不清

春節期間，台南市集美食街人潮絡繹不絕，南市法制處在安南區鹿耳門聖母廟及安平老街等熱門景點，針對市集攤商的商品標示、食品安...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。