初四「接垃圾」他們突擊雲林偏鄉漁港清出逾百袋垃圾

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
「高中生的循環經濟團體」攜手「Trash Closer 不髒我不撿」社團，發起春節淨灘行動，吸引40名民眾報名參與，下午在雲林麥寮許厝寮漁港堤防清出逾百袋垃圾。圖／黃若寧提供
「高中生的循環經濟團體」攜手「Trash Closer 不髒我不撿」社團，發起春節淨灘行動，吸引40名民眾報名參與，下午在雲林麥寮許厝寮漁港堤防清出逾百袋垃圾。圖／黃若寧提供

農曆大年初四，多數民眾仍沈浸在迎財神、走春團聚的年節氣氛中，有民眾卻選擇到海邊「撿垃圾」過年。由台中二中學生黃若寧領銜的「高中生的循環經濟團體」，攜手「Trash Closer 不髒我不撿」創辦人葉閎宇，發起春節淨灘行動，吸引40名民眾報名參與，下午在雲林麥寮許厝寮漁港堤防清出逾百袋垃圾，數量之多讓主辦單位直呼「比預期還多」。

這場淨灘特別選在非觀光區、地處偏遠的許厝寮漁港。黃若寧表示，該處人煙稀少、交通不便，平日少有人注意，是雲嘉南最偏遠的漁港之一，正因如此更需要被看見。她希望藉由春節假期，號召大家走出戶外、為環境盡一份心力，也讓更多人關注偏遠海岸的汙染問題。

活動消息一出，共有40人報名參加，除少數在地居民外，不少人遠從台中、台南、嘉義、南投趕來，還有家庭攜老扶幼全家總動員。有人利用春節返鄉之際順道參與，也有人特地呼朋引伴，把走春行程改為淨灘行動。

下午眾人簡單自我介紹後隨即分組作業，沿著約400公尺堤防撿拾垃圾並進行分類。不到三小時，主辦單位準備的一百個大型垃圾袋全數裝滿，大型廢棄物另堆成一區。清理出的垃圾以保麗龍、海上塑膠漂流物、寶特瓶為大宗，顯示海廢問題依舊嚴峻。

過年期間多數人忙著接神、拜拜，他們則希望用行動為環境祈福，黃若寧坦言，事前雖曾場勘，實際清理量仍遠超想像。感謝雲林縣環保局與海巡署協助清運垃圾及活動進行，希望藉由此次活動讓大家關注沿海汙染問題。

「高中生的循環經濟團體」攜手「Trash Closer 不髒我不撿」社團，發起春節淨灘行動，吸引40名民眾報名參與，下午在雲林麥寮許厝寮漁港堤防清出逾百袋垃圾。圖／黃若寧提供
「高中生的循環經濟團體」攜手「Trash Closer 不髒我不撿」社團，發起春節淨灘行動，吸引40名民眾報名參與，下午在雲林麥寮許厝寮漁港堤防清出逾百袋垃圾。圖／黃若寧提供
「高中生的循環經濟團體」攜手「Trash Closer 不髒我不撿」社團，發起春節淨灘行動，吸引40名民眾報名參與，下午在雲林麥寮許厝寮漁港堤防清出逾百袋垃圾，圖為清除垃圾前。圖／黃若寧提供
「高中生的循環經濟團體」攜手「Trash Closer 不髒我不撿」社團，發起春節淨灘行動，吸引40名民眾報名參與，下午在雲林麥寮許厝寮漁港堤防清出逾百袋垃圾，圖為清除垃圾前。圖／黃若寧提供
「高中生的循環經濟團體」攜手「Trash Closer 不髒我不撿」社團，發起春節淨灘行動，吸引40名民眾報名參與，下午在雲林麥寮許厝寮漁港堤防清出逾百袋垃圾。圖／黃若寧提供
「高中生的循環經濟團體」攜手「Trash Closer 不髒我不撿」社團，發起春節淨灘行動，吸引40名民眾報名參與，下午在雲林麥寮許厝寮漁港堤防清出逾百袋垃圾。圖／黃若寧提供
「高中生的循環經濟團體」攜手「Trash Closer 不髒我不撿」社團，發起春節淨灘行動，吸引40名民眾報名參與，下午在雲林麥寮許厝寮漁港堤防清出逾百袋垃圾。圖／黃若寧提供
「高中生的循環經濟團體」攜手「Trash Closer 不髒我不撿」社團，發起春節淨灘行動，吸引40名民眾報名參與，下午在雲林麥寮許厝寮漁港堤防清出逾百袋垃圾。圖／黃若寧提供
「高中生的循環經濟團體」攜手「Trash Closer 不髒我不撿」社團，發起春節淨灘行動，吸引40名民眾報名參與，下午在雲林麥寮許厝寮漁港堤防清出逾百袋垃圾，圖為清除垃圾後。圖／黃若寧提供
「高中生的循環經濟團體」攜手「Trash Closer 不髒我不撿」社團，發起春節淨灘行動，吸引40名民眾報名參與，下午在雲林麥寮許厝寮漁港堤防清出逾百袋垃圾，圖為清除垃圾後。圖／黃若寧提供
「高中生的循環經濟團體」攜手「Trash Closer 不髒我不撿」社團，發起春節淨灘行動，吸引40名民眾報名參與，下午在雲林麥寮許厝寮漁港堤防清出逾百袋垃圾。圖／黃若寧提供
「高中生的循環經濟團體」攜手「Trash Closer 不髒我不撿」社團，發起春節淨灘行動，吸引40名民眾報名參與，下午在雲林麥寮許厝寮漁港堤防清出逾百袋垃圾。圖／黃若寧提供

