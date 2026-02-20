快訊

老婦騎車自摔 女學生熱心1舉動竟須負次責「遭索賠百萬」網炸鍋

賞櫻下山出意外…台27線休旅車「煞車失靈」撞對向轎車 11人受傷送醫

台南去年查獲食品廣告違規達456件 誇張不實、宣稱療效等均違法

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市衛生局提醒民眾在選購食品前，應牢記「五不」原則。圖／台南市衛生局提供
台南市衛生局提醒民眾在選購食品前，應牢記「五不」原則。圖／台南市衛生局提供

台南市去年食品廣告監控件數達2792件，查獲違規案件456件。南市衛生局強調，將持續加強對食品廣告的監控與稽查，對於涉及誇張、不實、易生誤解或宣稱醫療效能的廣告，將依食品安全衛生管理法第28條規定，處以4萬元以上400萬元以下，或60萬元以上500萬元以下罰鍰，旨在遏止不法行為，保障消費者權益。

台南市衛生局指出，近期不少食品廣告標榜「明星推薦」或「醫師、藥師、營養師見證」，甚至利用AI合成專業人士或名人來分享個人心得，宣稱具有瘦身、降血脂、降血糖等功效，內容多有誇大不實之虞。呼籲民眾選購食品時，應警惕誇大宣傳或不明療效，避免因輕信廣告而花費金錢，甚至危害健康。

市長黃偉哲提醒，食品並非藥品，其功能僅限於提供人體所需營養素或協助維持正常生理機能。依相關法令規定，食品廣告不得涉及醫療效能，如宣稱「預防或治療疾病」、「降低血糖」、「改善視力」等，亦不得使用誇張或不實內容，例如「逆齡重生」、「快速減重」等用語，否則即屬違規。

衛生局長李翠鳳呼籲，民眾在選購食品前，應牢記「五不」原則：「不信」網路神奇功效、「不聽」電台見證說法、「不買」電視誇張產品、「不吃」來源不明食品、「不推薦」未經科學驗證之效果，才能守護自身健康與消費權益。民眾若對食品廣告內容有疑慮，可至食品藥物管理署「違規食品、藥物、化粧品廣告民眾查詢系統」查詢相關資訊，或撥打全國食安專線1919諮詢，確保買得安心、吃得健康。

廣告 衛生局 低血糖 台南 黃偉哲

延伸閱讀

黃偉哲快閃西港市場發市場券 「銅板價」帶動傳統市場買氣

影／吐一吐就好...武廟主委嘔吐噴濺到賴總統 致歉：忍不住 歹勢啦！

武廟主委嘔吐 黃偉哲遭疑態度漠然…本尊回應：非醫療專業不阻搶救動線

影／賴總統台南祀典武廟發福袋 身旁主委突劇烈嘔吐 活動一度中斷

相關新聞

新港奉天宮開臺媽祖抽出「國運籤上上籤」 董事長解讀籤詩

媽祖指點國運走向。嘉義縣新港奉天宮依例於大年初四上午9時舉行「接神」儀式，董事長何達煌率董監事與信眾焚香恭迎開臺媽祖及列...

最狂家聚！麥寮蔡家初三自辦「花火節」逾200親友團圓

雲林縣麥寮鄉興華村蔡姓家族為讓家族成員能在農曆春節團圓，每年農曆春節初三用盡心思舉辦大團聚餐會，更自辦「花火大會」炒熱氣...

好天氣助攻！台南月津港燈節與新營波光節 單日狂吸逾10萬人次

今年春節連假期間因南部天候佳，帶動強勁的觀光動能，台南鹽水「月津港燈節」以其迷人的水域藝術與浪漫氛圍，每日平均吸引約8萬...

抽出中下籤「龍虎相交在門前 黃金忽然變成鐵」朝天宮國運籤示警

今天是大年初四，雲林縣北港朝天宮凌晨接神後隨即抽公籤，其中被視為「國運籤」的港運籤，抽得「己卯籤」，廟方解釋，此籤為「中...

台南去年查獲食品廣告違規達456件 誇張不實、宣稱療效等均違法

台南市去年食品廣告監控件數達2792件，查獲違規案件456件。南市衛生局強調，將持續加強對食品廣告的監控與稽查，對於涉及...

台南春節食安聯合稽查 鹿耳門、安平老街約1成攤商標示不清

春節期間，台南市集美食街人潮絡繹不絕，南市法制處在安南區鹿耳門聖母廟及安平老街等熱門景點，針對市集攤商的商品標示、食品安...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。