台南春節食安聯合稽查 鹿耳門、安平老街約1成攤商標示不清

春節期間，台南市集美食街人潮絡繹不絕，南市法制處在安南區鹿耳門聖母廟及安平老街等熱門景點，針對市集攤商的商品標示、食品安全及環境清潔等項目聯合稽查，發現少數有商品標示不清情形，當場輔導立即改善。

春節連假期間法制處消保官分別於2月17日(大年初一)及2月19日(大年初三)會同市府衛生局及在安南區鹿耳門聖母廟及安平老街等熱門景點，針對市集攤商的商品標示、食品安全及環境清潔等項目進行查核，並輔導攤商明確標示食(商)品產地、價格及計價方式等消費資訊，避免業者標示不清使消費者購買選擇產生錯誤或趁年節期間聯合哄抬價格，具體為消費者權益把關。

查核結果，鹿耳門聖母廟約有115家攤商，約9成已自主管理落實價格標示，其餘漏未標示或標示不清之攤商，均於現場輔導改善完成；另少數幾攤涉未標示豬肉產地的食品攤商，經衛生局當場輔導皆已明確標示。至春節期間觀光客必訪的安平老街市集，歷年來經市府持續查核宣導已有成效，9成以上攤鋪皆有完整標示，僅少數攤商有標示不清狀況，然皆於稽查時立即改善。

法制處呼籲商家應秉持誠實交易與資訊透明原則，方能建立良好商譽、創造更多商機，達到雙贏的局面。市府將不定期辦理各項食（商）衛生安全查核，保障消費者權益，維護臺南優質消費環境與觀光形象。