快訊

二戰後最嚴峻安保環境！高市警告大陸脅迫 擬修安保文件、體制改革

嗆黃國昌「臭豎仔嘿嘿嘿」被志工拿糖果堵口 民眾黨參選人道歉

惡意造浪？鯉魚潭快艇遭疑害9歲童溺斃 縱管處調監視器：最高恐罰百萬

台南春節食安聯合稽查 鹿耳門、安平老街約1成攤商標示不清

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
春節期間，台南市執行商圈稽查，落實消費資訊充分揭露，並確保年節安全的消費環境。圖／台南市衛生局提供
春節期間，台南市執行商圈稽查，落實消費資訊充分揭露，並確保年節安全的消費環境。圖／台南市衛生局提供

春節期間，台南市集美食街人潮絡繹不絕，南市法制處在安南區鹿耳門聖母廟及安平老街等熱門景點，針對市集攤商的商品標示、食品安全及環境清潔等項目聯合稽查，發現少數有商品標示不清情形，當場輔導立即改善。

春節連假期間法制處消保官分別於2月17日(大年初一)及2月19日(大年初三)會同市府衛生局及在安南區鹿耳門聖母廟及安平老街等熱門景點，針對市集攤商的商品標示、食品安全及環境清潔等項目進行查核，並輔導攤商明確標示食(商)品產地、價格及計價方式等消費資訊，避免業者標示不清使消費者購買選擇產生錯誤或趁年節期間聯合哄抬價格，具體為消費者權益把關。

查核結果，鹿耳門聖母廟約有115家攤商，約9成已自主管理落實價格標示，其餘漏未標示或標示不清之攤商，均於現場輔導改善完成；另少數幾攤涉未標示豬肉產地的食品攤商，經衛生局當場輔導皆已明確標示。至春節期間觀光客必訪的安平老街市集，歷年來經市府持續查核宣導已有成效，9成以上攤鋪皆有完整標示，僅少數攤商有標示不清狀況，然皆於稽查時立即改善。

法制處呼籲商家應秉持誠實交易與資訊透明原則，方能建立良好商譽、創造更多商機，達到雙贏的局面。市府將不定期辦理各項食（商）衛生安全查核，保障消費者權益，維護臺南優質消費環境與觀光形象。

消保官提醒，民眾消費時如發現攤商或店家有價格標示不清或有不當行銷行為，可撥打1999市民服務專線檢舉；若發生消費爭議，建議先拍照存證，再至行政院消費者保護會網站線上申訴，或於上班時間撥打「1950」消費者服務專線諮詢，以維護自身權益。

春節期間，台南市執行商圈稽查，落實消費資訊充分揭露，並確保年節安全的消費環境。圖／台南市衛生局提供
春節期間，台南市執行商圈稽查，落實消費資訊充分揭露，並確保年節安全的消費環境。圖／台南市衛生局提供
春節期間，台南市執行商圈稽查，落實消費資訊充分揭露，並確保年節安全的消費環境。圖／台南市衛生局提供
春節期間，台南市執行商圈稽查，落實消費資訊充分揭露，並確保年節安全的消費環境。圖／台南市衛生局提供

攤商 消費者 衛生局

延伸閱讀

春節收假加強海運疏運 澎湖輪明起返高雄尚有空位

春節返鄉驚魂！阿里山婦人駕車墜20公尺山谷 警消聯手村民救援

法國1萬人村莊...連10年自費過春節 組織者有特殊背景

手搖飲「木子樑室」一加盟店公告春節停開發票惹議 總部道歉公布3大改善作為

相關新聞

新港奉天宮開臺媽祖抽出「國運籤上上籤」 董事長解讀籤詩

媽祖指點國運走向。嘉義縣新港奉天宮依例於大年初四上午9時舉行「接神」儀式，董事長何達煌率董監事與信眾焚香恭迎開臺媽祖及列...

最狂家聚！麥寮蔡家初三自辦「花火節」逾200親友團圓

雲林縣麥寮鄉興華村蔡姓家族為讓家族成員能在農曆春節團圓，每年農曆春節初三用盡心思舉辦大團聚餐會，更自辦「花火大會」炒熱氣...

好天氣助攻！台南月津港燈節與新營波光節 單日狂吸逾10萬人次

今年春節連假期間因南部天候佳，帶動強勁的觀光動能，台南鹽水「月津港燈節」以其迷人的水域藝術與浪漫氛圍，每日平均吸引約8萬...

抽出中下籤「龍虎相交在門前 黃金忽然變成鐵」朝天宮國運籤示警

今天是大年初四，雲林縣北港朝天宮凌晨接神後隨即抽公籤，其中被視為「國運籤」的港運籤，抽得「己卯籤」，廟方解釋，此籤為「中...

台南春節食安聯合稽查 鹿耳門、安平老街約1成攤商標示不清

春節期間，台南市集美食街人潮絡繹不絕，南市法制處在安南區鹿耳門聖母廟及安平老街等熱門景點，針對市集攤商的商品標示、食品安...

馬上有錢花 黃敏惠揭曉馬年小提燈「馬上熊賀」限量開搶

迎接2026馬年元宵節，嘉義市政府推出全新創意小提燈「馬上熊賀」，由在地插畫家SMART莊信棠與紙藝大師洪新富跨界聯手設...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。