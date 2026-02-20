馬上有錢花 黃敏惠揭曉馬年小提燈「馬上熊賀」限量開搶
迎接2026馬年元宵節，嘉義市政府推出全新創意小提燈「馬上熊賀」，由在地插畫家SMART莊信棠與紙藝大師洪新富跨界聯手設計，結合嘉義市人氣IP「大白熊」與馬年意象，打造兼具童趣與吉祥寓意的元宵亮點。24日至26日一連3天在文化公園限量發放，邀請市民提燈迎春、轉動財運。
市長黃敏惠表示，嘉義市元宵小提燈年年成為市民期待的焦點，今年以大白熊騎乘搖搖馬為主造型，模樣逗趣療癒，手握可旋轉的金色錢幣花朵，頭戴象徵吉祥的五帝錢，巧妙呼應「馬上有錢花」諧音，象徵新年財源滾滾、好運連連。
「馬上熊賀」同時蘊含台語「馬上最好」之意，傳遞對城市發展與市民生活的祝福。設計中可轉動的金幣花朵，寓意幸福與財富持續流轉，象徵馬年昂首向前、萬事順遂。市府盼藉由融合傳統民俗與現代文創的提燈設計，點亮街頭夜色，展現嘉義市設計能量與節慶魅力。
民政處公布發放資訊如下：發放日期：2月24日（二）至2月26日（四），發放時間：每日下午4時起，送完為止。發放地點：文化公園（文化路與民族路口），發放數量：每日限量1000份，每人限領1份。市府提醒，往年排隊情況踴躍，請民眾依序排隊並配合現場引導，共同歡度元宵佳節。
