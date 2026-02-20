新港奉天宮開臺媽祖抽出「國運籤上上籤」 董事長解讀籤詩
媽祖指點國運走向。嘉義縣新港奉天宮依例於大年初四上午9時舉行「接神」儀式，董事長何達煌率董監事與信眾焚香恭迎開臺媽祖及列位聖尊神返抵人間，在鐘鼓齊鳴中完成年度盛典。隨後擲筶抽出象徵年度走向的「國運」公籤，抽出國運籤上上籤。
今年國運籤由開臺媽祖指示為媽祖六十甲子籤第二十六首（戊寅）：「選出牡丹第一枝，勸君折取莫遲疑；世間若問相知處，萬事逢春正及時。」何達煌解讀指出，此籤屬上上籤，寓意時機成熟、機會當前，提醒各界把握良機、積極行動。籤詩以「牡丹第一枝」象徵拔得頭籌，強調春回大地、萬事得時，只要掌握契機，前景可期。
廟董事長何達煌並依序抽出人口、早冬、晚冬、商業、工業、六畜等籤詩，預卜新一年各行各業運勢，公籤同步張貼廟口，供各界參考。完成擲籤儀式後，廟方緊接著展開元宵遶境籌備。農曆正月十五（3月3日）將舉行一年一度新港街面遶境活動，當日上午7時30分點燃頭號炮、7時45分二號炮，8時媽祖鑾轎起駕，正式展開遶境盛事。今年適逢2026台灣燈會在嘉義舉行，廟方邀請全國信眾前來賞燈之餘，也走訪新港鬧元宵、迎媽祖，共襄地方年度宗教盛典。
