春節假期 雲林太平老街走春好拍又好逛

中央社／ 台北20日電

春節9天假期，不少民眾會出門遊玩。國民黨立委張嘉郡強力推薦民眾可以到雲林縣的斗六膨鼠森林公園與太平老街走春。她說，太平老街不只賣懷舊，也好拍、又好逛。

而雲林的咖啡享譽盛名，張嘉郡也不藏私，推薦自己最愛的咖啡店，位於斗六的同咖啡及虎尾的Sötinn滴所咖啡，是她跑行程的充電站。

今年春節假期有9天連假，不少民眾都會攜家帶眷出門走走，雲林縣位於台灣中部，擁有北港朝天宮、北港武德宮、劍湖山樂園、古坑等知名觀光景點，而縣內也有高鐵雲林站，交通便捷，是不少民眾短期旅遊的首選。去年雲林縣觀光人次達3219萬1429人，更創下縣史新高。

今年春節假期，身為雲林女兒的張嘉郡強力推薦民眾可以到斗六膨鼠森林公園與太平老街走春。張嘉郡指出，兩地今年雙雙入圍交通部觀光署最新公布的「主要觀光遊憩據點」，這是雲林縣長張麗善與斗六市長林聖爵打造的「生態休閒」與「文化街區」雙主軸觀光地圖。

張嘉郡表示，膨鼠森林公園幾年前還是公墓與雜林，如今已是綠意盎然，遊戲場、沙坑、步道與生態池，打造童趣地景，公園裡從市集、音樂會到主題日，主題活動非常多樣化，吸引遊客不斷回流。

張嘉郡表示，太平老街的建築是巴洛克式風格，裡面有老店舖、也有新創文青咖啡館，更有碗粿、肉圓等道地小吃，「老街不只賣懷舊，也好拍、又好逛。」

另外，張嘉郡也推薦有「台版兼六園」之稱的澄霖沉香味道森林館，以永續友善的態度，打造出一個無毒、無農藥、無施肥的自然地景，讓遊客可以入園體驗大自然、攝取芬多精。

而雲林的咖啡在台灣也享譽盛名，張嘉郡不藏私推薦自己的口袋名單，她指出，斗六的同咖啡是她在斗六跑行程一定會造訪的充電站，老闆賴昱同是不滿30歲的青年創業家，對咖啡沖泡的品質非常講究，她最推薦西西里咖啡，這是她推薦的「入門」口味。

張嘉郡指出，同咖啡的甜點更是她的最愛，這些甜點都是出自賴昱同的母親之手，母子同心經營咖啡廳，堅持用沒有奶精與化學添加物研發而成，讓顧客可以吃出原味、嚐出自然。

而張嘉郡推薦另一家咖啡廳是在虎尾的Sötinn滴所咖啡，就在虎尾糖廠旁邊的老街區，原址是一間老雜貨店，老闆是虎尾在地的返鄉青年傅子杰，調酒師顧問莊柏毅也是虎尾在地人，利用雲林的蔗糖、花生等在地元素設計菜單，富含在地風味。

咖啡廳 張嘉郡 雲林

