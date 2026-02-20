最狂家聚！麥寮蔡家初三自辦「花火節」逾200親友團圓

雲林縣麥寮鄉興華村蔡姓家族為讓家族成員能在農曆春節團圓，每年農曆春節初三用盡心思舉辦大團聚餐會，更自辦「花火大會」炒熱氣氛，吸引逾200名散居海內外的親友返鄉相聚，熱鬧場面儼然成為地方春節盛事。

興華村長蔡明宏指出，父親身為家中長子，兄弟姊妹共8人，多年來各自在外打拚，過年返鄉時間不一，難得齊聚一堂。為圓父親心願，他十多年前與六名堂兄弟達成共識，自掏腰包、共同分擔經費，每年初三晚間固定舉辦家族團圓餐會，盼讓分散各地的親人都有一個「回家的理由」。

為提高參與意願，蔡家人年年絞盡腦汁設計節目，從早年的摸彩、邀請歌手助陣，到趣味競賽輪番上陣，近年更升級為舞台車演出、高空煙火秀成為「基本款」，今年還特別包場看電影，讓老中青三代都能有活動參與。

蔡明宏表示，今年活動由兒子、中華職業棒球大聯盟副秘書長蔡克斯協助規畫，初三晚間湧入200餘人，許多親友專程自台北、高雄返鄉。家族成員每人集資100元，長輩再加碼摸彩獎金，現場歡笑聲此起彼落，氣氛熱絡。

壓軸的高空煙火秀更成為地方焦點，吸引許多攝影愛好者前來取景，鄰近鄉鎮民眾聞訊而至，一度造成周邊道路車流壅塞。

鄉長許忠富昨晚到場同歡表示，蔡家多年來持續舉辦春節聚會，展現難得的向心力與凝聚力，令人動容，也為地方營造濃厚年味。