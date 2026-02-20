台南路邊停車格今起恢復收費 「台南好停」App可快速找車位

為民眾出遊大量車潮的停車需求，台南市路邊停車格今天起恢復停車收費，台南市政府交通局提醒遊客多多利用「台南好停」App查詢即時停車格位資訊，減少空繞找車位的時間及衍生的道路壅塞狀況，停車時也請留意各場停車費率資訊，避免衍生消費糾紛。

交通局局長王銘德表示，春節連假台南地區熱門旅遊景點吸引大量的人潮及車潮，停車需求大增，必須公平合理分配有限的停車資源，才能讓返家團圓的市民及到訪的遊客都能順暢出遊。

台南市路邊停車格今天起恢復停車收費，可減少車輛在春節連假期間長期佔用停車格的情形，提高使用效率，更方便遊客來往各觀光景點遊覽、享用美食。

交通局呼籲，大台南地區的路邊停車格已完成智慧化管理，民眾可以下載「台南好停」App，在出門前查詢目的地鄰近停車格位的即時資訊規劃行程，避免臨時找不到停車格位而影響遊興，另外，使用App線上繳納停車費，還能享有每筆折扣2元的優惠。