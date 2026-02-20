好天氣助攻！台南月津港燈節與新營波光節 單日狂吸逾10萬人次

今年春節連假期間因南部天候佳，帶動強勁的觀光動能，台南鹽水「月津港燈節」以其迷人的水域藝術與浪漫氛圍，每日平均吸引約8萬至10萬人次湧入參觀，鹽水小鎮熱鬧非凡；同時帶動「新營波光節」展現驚人魅力，每日約有1萬至2萬名遊客造訪。兩大燈節串聯起溪北地區的夜間觀光廊帶。

台南市文化局表示，除了唯美的靜態光影藝術燈飾，今年展區內「互動性極高」的作品成為民眾最愛的打卡熱點，讓許多大小朋友玩得不亦樂乎。在新營波光節展區中，水幕投影作品《共生島》，可愛的互動角色讓大小朋友一同揮舞雙手，感受與藝術共融的樂趣。

九曲橋涼亭的聲光互動作品《彼此之間的漣漪》，民眾只要對著裝置大聲呼喊，就能立刻得到光圈閃爍的視覺回應，時常可聽見遊客「仰天長嘯」的畫面，歡笑聲與驚呼聲此起彼落，互動感十足。而天鵝湖拱橋上的動態感應作品《橋上相遇的光》，遊客只要在特定的感應盤上跳動，作品便會發射出如同煙火般燦爛耀眼的光束，就像橋上有人放煙火，讓遊客不只是觀眾，也能成為創造亮點的人。

月津港燈節有「萌」的力量加持，藝術燈區《稻荷九尾白狐降臨》、《雲貓串遊》，以及月津超新星燈區的《食夢獸momo》等漂浮於水面的充氣作品，寶可夢般的可愛外型，屢屢讓民眾驚呼「好可愛！」，是最佳的自拍背景畫面。