聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（中）大年初四上午在西港市場發送市場券。圖／台南市經發局提供
台南市長黃偉哲（中）大年初四上午在西港市場發送市場券。圖／台南市經發局提供

台南市春節期間傳統市場熱鬧登場，市府推「市場券快閃發放」活動吸引民眾走春採買。首場活動於大年初四上午在西港市場舉行，市長黃偉哲到場發放50元市場券，感謝攤商過年仍堅守崗位，另一方面鼓勵民眾走入市場消費，市場券限當日使用可直接刺激買氣，祝福大家「上有錢、一馬當先」。

台南市市場處表示，本次活動串聯觀光景點與傳統市場，營造兼具年節氛圍與生活溫度的採買體驗，期望吸引民眾進入市場感受人情味與年味。西港市場擁有經濟部四星名攤「蓮華素食」，以北港花生與在地糯米製作健康素食粽，深受民眾喜愛。走春之餘，民眾亦可順訪西港慶安宮、農會胡麻嫂故事館、檨林社區藺草工坊及穀盛觀光工廠，體驗在地文化與職人工藝。

經發局長張婷媛表示，市府近年推動傳統市場升級轉型，西港與下營市場均獲經濟部四星優良市集肯定，並協助爭取市場美學計畫補助，改善軟硬體設施，提升服務品質，為市場注入永續發展動能。

代理市場處長林士群說，市府也持續強化市場特色，吸引在地居民及年輕族群回流，並在六甲與下營市場準備特色造型提燈贈送小朋友，增添節慶氣氛。

後續活動將於2月26日上午在六甲市場及3月3日上午在下營市場接力舉行。市府期盼結合在地文化、觀光資源與傳統節慶，深化市場品牌與特色，帶動整體市場新春買氣。民眾可至「台南市市場巡禮粉絲專頁」及「台南市市場處官網」查詢更多活動及美食資訊。

台南市長黃偉哲（左二）大年初四上午在西港市場發送市場券。圖／台南市經發局提供
台南市長黃偉哲（左二）大年初四上午在西港市場發送市場券。圖／台南市經發局提供
台南市長黃偉哲（中）大年初四上午在西港市場發送市場券。圖／台南市經發局提供
台南市長黃偉哲（中）大年初四上午在西港市場發送市場券。圖／台南市經發局提供
台南市長黃偉哲（中）大年初四上午在西港市場發送市場券。圖／台南市經發局提供
台南市長黃偉哲（中）大年初四上午在西港市場發送市場券。圖／台南市經發局提供
台南市長黃偉哲（右一）大年初四上午在西港市場發送市場券。圖／台南市經發局提供
台南市長黃偉哲（右一）大年初四上午在西港市場發送市場券。圖／台南市經發局提供

台南 傳統市場

黃偉哲快閃西港市場發市場券 「銅板價」帶動傳統市場買氣

台南市春節期間傳統市場熱鬧登場，市府推「市場券快閃發放」活動吸引民眾走春採買。首場活動於大年初四上午在西港市場舉行，市長...

