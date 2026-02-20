快訊

蔣經國日記／劉自然事件遭美冤主導示威 小蔣憤怒不已

台南寶可夢登場加埃及展！奇美博物館周邊恐塞爆 交通疏運出爐

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
Pokémon GO Tour卡洛斯台南今天登場，在台南都會公園及奇美博物館廣場舉辦3天(20日至22日)，交通局公布周邊交通疏導計畫。圖／台南市交通局提供
春節連假進入初四，「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」今天起一連3天在台南都會公園及奇美博物館廣場登場，預計吸引大批玩家湧入。因適逢假期出遊與返鄉車潮高峰，台1線及台86線台南交流道周邊車流預料增加，市府呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具，配合交通疏導措施，避免塞車影響行程。

交通局長王銘德表示，除寶可夢活動外，奇美博物館同步推出埃及特展，雙重活動加持下人潮可期，但園區周邊停車空間有限，建議民眾優先搭乘大台南公車及免費接駁車前往。行經台1線、台86線用路人，可透過「台南行春」網站及交通局官網查詢即時路況，提早規劃改道路線；交通局將加強監控易壅塞路段，視情況調整號誌秒數並即時發布資訊，降低壅塞風險。

交通局指出，活動期間除原有公車路線，包括高鐵快捷公車H31、紅3、紅4及5路（往大甲里）可直達會場外，市府觀光旅遊局也規畫兩條免費接駁車路線，分別自高鐵台南站及家樂福新仁店往返主會場，便利外地遊客及開車民眾轉乘。

另鼓勵民眾多利用台鐵保安站，無論自高鐵台南站搭乘沙崙線，或搭乘南北區間列車，均可於保安站下車後步行約10分鐘抵達臺南都會公園及奇美博物館。臺鐵提醒，保安站站體空間有限，建議提前購票或使用電子票證，以加快進出站動線。

此外，國道1號、國道3號春節期間部分交流道實施高乘載管制或匝道封閉措施，市區車流亦明顯增加。交通局建議用路人可改走國道3號、台61線及北外環等快速道路，並遵守交通規則、勿違規停車，共同維持行車秩序。相關交通疏導資訊已公布於「台南行春」及交通局網站，供民眾出發前查詢參考。

