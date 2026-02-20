抽出中下籤「龍虎相交在門前 黃金忽然變成鐵」朝天宮國運籤示警

快訊

蔣經國日記／劉自然事件遭美冤主導示威 小蔣憤怒不已

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣北港朝天宮今由董事長蔡咏鍀依序抽出6支公籤，其中被視為「國運籤」的港運籤，抽得「己卯籤」，廟方認為，此籤為「中下籤」，意味各界應和平相處，政黨間別鬥爭。記者陳雅玲／攝影
今天是大年初四，雲林縣北港朝天宮凌晨接神後隨即抽公籤，其中被視為「國運籤」的港運籤，抽得「己卯籤」，廟方解釋，此籤為「中下籤」，籤意意味各界應和平相處，政黨間別再鬥爭，否則會影響百姓。

朝天宮在住持祝禱誦接神後，由董事長蔡咏鍀依序抽出人口、水路、五穀、港運、六畜及生意籤等6支公籤。

外界關注且被視為「國運籤」的港運籤，第一籤就抽到「己卯」籤，籤文為「龍虎相交在門前，此事必定兩相連。黃金忽然變成鐵，何用作福問神仙。」出自「王翦入五雷」典故。

蔡咏鍀表示，今年六支公籤整體並不好，如水路籤看起來水夠用，但不充足，連帶影響五穀。至於港運籤是中下籤，意味各界和諧相處，政黨間不要再鬥爭，會影響人民，希望不管哪一個政黨都能直接為百姓著想，另外，六畜籤也不理想，提醒養殖業者多注意，至於生意籤，可能要到今年底才會好轉。

人口抽中「戊戍」籤，水路抽中「庚申」籤，五穀抽中「癸巳」，六畜抽中「甲子」籤，生意則是抽了25籤才抽到「乙酉」籤。

雲林縣北港朝天宮今依序抽出6支公籤。記者陳雅玲／攝影
雲林縣北港朝天宮今接神後依序抽出6支公籤。記者陳雅玲／攝影
雲林縣北港朝天宮今接神後，依序抽出6支公籤。記者陳雅玲／攝影
雲林縣北港朝天宮今由朝天宮董事長蔡咏鍀（中）依序抽出6支公籤，其中被視為「國運籤」的港運籤，抽得「己卯籤」，廟方認為，此籤為「中下籤」，意味各界應和平相處，政黨間別鬥爭。記者陳雅玲／攝影
雲林縣北港朝天宮今由董事長蔡咏鍀（中）依序抽出6支公籤，其中被視為「國運籤」的港運籤，抽得「己卯籤」，廟方認為，此籤為「中下籤」，意味各界應和平相處，政黨間別鬥爭。記者陳雅玲／攝影
雲林縣北港朝天宮今接神後，依序抽出6支公籤，。記者陳雅玲／攝影
雲林縣北港朝天宮今由董事長蔡咏鍀（左二）依序抽出6支公籤，其中被視為「國運籤」的港運籤，抽得「己卯籤」，廟方認為，此籤為「中下籤」，意味各界應和平相處，政黨間別鬥爭。記者陳雅玲／攝影
