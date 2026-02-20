聽新聞
西螺福興宮國運籤抽出中下籤 提醒留意天災地變
雲林縣西螺福興宮農曆正月初四子時抽出國運籤，今年國運籤為中下籤，廟方解釋，籤意內容提醒大家需留意天災地變，提醒國人在面對變局應守成為上、靜待佳音，無論遇到什麼問題，大家都要團結一致。
福興宮國運籤經四次抽籤後三聖筊筶定，為第六首籤（甲戌），籤文為「風雲致雨落洋洋，天災時氣必有傷；命內此事難和合，更逢一足出外鄉。」籤詩故事為烏精亂宋朝、劉智遠戰瓜精。
廟方表示，該籤為中下籤，籤意內容提醒大家需留意天災地變，傳遞的是守望與提醒的慈悲心意，象徵只要齊心行善、穩健施政，仍可在風雨之中看見轉晴契機。
也提醒國人在面對變局應守成為上、靜待佳音，相信只要大家團結一致向善，就可以一善破九災。
福興宮董事長楊文鐘說，此籤是媽祖提醒我們參考的方向，最重要的是人心向善，無論遇到什麼問題，大家都要團結一致，共同面對挑戰，才能讓社會祥和發展。
另外，人口籤為第四十三首（辛丑），五穀籤為第二十三首（丁酉），六畜籤為第三十六首（己亥）。
