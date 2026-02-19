雲林台西農會烤玉米熱銷百萬包 創多贏嘉惠農民

雲林縣台西鄉農會去年5月推烤玉米零食，已有100萬包銷量，市場需求增加，農會積極找農民契作，帶動玉米收購價格上揚、農民收益提升，也打響台西鄉農會品牌，創多贏局面。

台西除文蛤，蒜頭和玉米等也是在地大宗農作物，台西鄉農會總幹事林添祥談及開發烤玉米緣由，來自友人妻子很愛吃，即使1根新台幣170元也無所謂，讓他想到為何不把台西全年生產的玉米製成接近日常的點心，讓消費者取得容易、價格親民，隨時可輕鬆享用。

台西鄉農會挑選非基因改造甜玉米和食用玉米，強調在地、原型食物，經20、30次試驗後推出，造成市場轟動，網路訂單至少排1個月以上，甚至有人專程從外縣市騎車到台西買。

「台西烤玉米」熱銷超過100萬包，去年還拿下食創獎「年度10大美味新品獎」。

林添祥說，最大受惠者是農民，商品上市前，中盤商以每公斤新台幣30、40元向農民收購，商品熱銷後，農會逐漸增加契作面積，從雲林沿海鄉鎮40、50公頃，現在擴及彰化縣與嘉義縣等沿海鄉鎮，總計100公頃，且提高收購價格，現在盤價漲10元，增加農民收益。

至於已有類似商品意圖瓜分市場，台西鄉農會去年12月再推新口味，讓消費者多1種選擇。

林添祥希望農會推出的產品為農民多創造1條出路，當農民有穩定收入、有被看見的價值，地方才會真正有活力；台西鄉農會持續盤點鄉內特色農作物，開發更多符合消費市場喜愛商品。