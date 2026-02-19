虎尾花生品牌化 策略聯盟開通路、股東會田野樂

雲林縣虎尾鎮農會研發花生系列商品，契作面積達230公頃，並與鄰近農會組花生策略聯盟，打開通路，還辦「花生股東會」，股東們採收期走進田間認識花生一生，另類食農教育。

虎尾鎮農會總幹事蔡武吉說，虎尾土壤為砂質土、礦物質含量高，適合種花生，農會2017年起與農民契作，每台斤收購價格比市價多新台幣3元，研發多項花生系列商品，甚至成立生產線，從契作、採收到加工一條龍，幫農民穩定收益，提升農產品價值。

蔡武吉表示，多年前打出「虎霸王」品牌，生產品項包括花生湯、養生果、花生油和花生冰淇淋等15種品項，0到99歲都可吃。由於品項多，口味符合市場健康飲食，另考量花生開封後易氧化，採小包裝，深受消費市場喜愛。

據農會統計，8、9年前契作10公頃到現在230公頃，與鄰近土庫鎮、北港鎮農會等組花生策略聯盟，開發花生糖等創新加工品。

虎尾鎮農會不只與農民契作，8年前創辦「花生股東會」，蔡武吉表示，1000元可認1股8坪大花生田，開放4人體驗採收、品嚐在地美食，去年股東超過1000人，還可走進田間認識花生一生。

融入食農教育，虎尾鎮農會也將花生完整利用，包括花生藤、花生仁、花生膜和殼全完去化達零廢，同時準備做碳盤查，未來包裝會加上碳足跡。