染諾羅吐到總統 武廟主委喊歹勢

聯合報／ 記者袁志豪尤聰光／連線報導
立委陳亭妃（前右一）致詞時，站在賴總統（前左二）身邊的祀典武廟主委林培火突然身體不適猛然劇烈嘔吐，並噴濺到賴總統左側肩膀和手臂衣物。記者袁志豪／攝影
立委陳亭妃（前右一）致詞時，站在賴總統（前左二）身邊的祀典武廟主委林培火突然身體不適猛然劇烈嘔吐，並噴濺到賴總統左側肩膀和手臂衣物。記者袁志豪／攝影

賴清德總統大年初二到台南台灣祀典武廟發福袋，就在立委陳亭妃致詞時，站在賴總統身邊的祀典武廟主委林培火猛然劇烈嘔吐，還噴濺到賴總統紅色帽Ｔ左側肩膀和手臂，活動一度中斷。事後林培火說，家裡有人感染諾羅病毒，自己也被感染，「忍不住，歹勢啦」。

賴總統昨南下發紅包，他穿著「Team Taiwan」帽Ｔ，首站抵達台南祀典武廟，由市長黃偉哲、立委陳亭妃和郭國文等人陪同。就在陳亭妃致詞時，站在賴總統與黃偉哲中間的林培火臉色蒼白，突然以手摀住嘴巴，但嘔吐還是大量噴濺出來，波及站在旁邊的賴總統，左側肩膀和手臂衣物都沾染嘔吐物。

林隨後到後方坐下休息，現場活動一度中斷，賴總統立即上前關心，安南醫院院長林聖哲在場，也和消防局人員趕往查看；賴總統隨後致詞時說，林主委因家裡有人得諾羅病毒，可能因此受影響，經林院長簡單處理後已穩定，血壓較高應該是緊張，沒什麼問題。

稍後賴總統發放紅包給民眾時，林培火也一度回到賴總統身旁陪同，經旁人勸說才離開休息。事後林培火說，因為兒子和媳婦都得了諾羅病毒，自己也被感染，吐一吐就好了，真的很抱歉，也不希望發生這種事，應該不會去看醫師，讓身體自然好。

結束台南行程，賴清德又趕往屏東縣，被嘔吐物噴濺的「Team Taiwan」帽Ｔ還來不及換，就先後造訪南州精明寶宮與海豐三山國王廟參香。就在發放福袋過程中，又發生意外插曲，一名老婦疑因天氣炎熱，不堪日曬與久站而暈倒，瞬間引起排隊民眾關注。賴總統見狀，再度變身「賴醫師」上前關心，並遞上一杯水，所幸老婦人在喝完水後狀況有所好轉，由工作人員送醫。

