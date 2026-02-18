影／吐一吐就好...武廟主委嘔吐噴濺到賴總統 致歉：忍不住 歹勢啦！

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
林培火說明，是因為兒子跟媳婦都得了諾羅病毒，自己也被感染，吐一吐就好了，真的很抱歉，「忍不住，歹勢啦」。記者袁志豪／翻攝
林培火說明，是因為兒子跟媳婦都得了諾羅病毒，自己也被感染，吐一吐就好了，真的很抱歉，「忍不住，歹勢啦」。記者袁志豪／翻攝

賴清德總統大年初二清晨7時許到台南「臺灣祀典武廟」發放約1000個一元福袋，在立委陳亭妃致詞時，站在賴總統身邊的祀典武廟主委林培火突然身體不適猛然劇烈嘔吐，並噴濺到賴總統左側肩膀和手臂衣物，現場活動一度中斷；對此，林受訪表示「忍不住，拍謝啦！」

今天上午7時15分左右，陳亭妃致詞時，站在賴總統與台南市長黃偉哲正中間的林培火突然以手摀住嘴巴，但仍忍不住向右嘔吐大量噴濺物，波及賴總統左側肩膀和手臂衣物；賴總統見狀連忙向右方急閃至立委郭國文的前方，隨後便上前關心林的身體情況。

今日上午活動結束後，本報記者關心詢問林培火的身體狀況，林在祀典武廟的泡茶休息區休息，意識清醒、談話自若受訪表示，可能是家裡有人得諾羅病毒，自己被傳染，現場安南醫院的林聖哲院長診療後，跟他說目前多休息、補充水分跟電解質就好了，也不用到醫院，沒有問題。

林培火說明，是因為兒子跟媳婦都得了諾羅病毒，自己也被感染，吐一吐就好了，真的很抱歉，「忍不住，歹勢啦」，也不希望發生這種事，應該不會去看醫生，讓身體自然好。

林培火上午走到後方坐下休息時，現場活動一度中斷，院長林聖哲也跟消防局人員趕往查看；賴總統在致詞時說明，林主委因為家裡有人得諾羅病毒，有可能因此受影響，經林院長簡單處理，情形已經穩定，血糖也正常，目前血壓較高應該是緊張，沒什麼問題。

立委陳亭妃致詞時，站在賴總統身邊的祀典武廟主委林培火突然身體不適猛然劇烈嘔吐，並噴濺到賴總統左側肩膀和手臂衣物。記者袁志豪／攝影
立委陳亭妃致詞時，站在賴總統身邊的祀典武廟主委林培火突然身體不適猛然劇烈嘔吐,並噴濺到賴總統左側肩膀和手臂衣物。記者袁志豪／攝影
林培火說明，是因為兒子跟媳婦都得了諾羅病毒，自己也被感染，吐一吐就好了，真的很抱歉，「忍不住，歹勢啦」。記者袁志豪／翻攝
林培火說明，是因為兒子跟媳婦都得了諾羅病毒，自己也被感染，吐一吐就好了，真的很抱歉，「忍不住，歹勢啦」。記者袁志豪／翻攝

