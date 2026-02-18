以阿里山為靈感打造光影隧道 「時光歸鄉」亮相展現嘉義未來城市

嘉義縣政府攜手台泥綠能公司與達和鹿草環保公司打造「智慧城市燈區」，結合科技藝術與地方地景，以阿里山為創作靈感，為「2026 台灣燈會在嘉義」展現未來兼具感官體驗與環境共生的城市想像。

策展團隊FREES與藝術家黃毓善、劉沛真創作「時光歸鄉．希望無限列車」與「茶語資料場」2大主題燈組。

「時光歸鄉．希望無限列車」以阿里山林鐵為靈感，打造12公尺沉浸式光影隧道，將記憶與城市未來串聯；「茶語資料場」結合IoT智慧監測技術，讓光影隨自然環境變化，呈現茶園呼吸的律動，給人無限的想像。