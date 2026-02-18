快訊

天道盟副盟主席開百桌嫁女兒 「瑤山牛」是何許人也？

聽新聞
0:00 / 0:00

以阿里山為靈感打造光影隧道 「時光歸鄉」亮相展現嘉義未來城市

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
嘉義縣府攜手企業共製燈組，嘉義智慧城市燈區傳遞環境共生理念，以嘉義阿里山地景為靈感結合藝術科技，展現未來城市之美。記者蔡維斌／翻攝
嘉義縣府攜手企業共製燈組，嘉義智慧城市燈區傳遞環境共生理念，以嘉義阿里山地景為靈感結合藝術科技，展現未來城市之美。記者蔡維斌／翻攝

嘉義縣政府攜手台泥綠能公司與達和鹿草環保公司打造「智慧城市燈區」，結合科技藝術與地方地景，以阿里山為創作靈感，為「2026 台灣燈會在嘉義」展現未來兼具感官體驗與環境共生的城市想像。

策展團隊FREES與藝術家黃毓善、劉沛真創作「時光歸鄉．希望無限列車」與「茶語資料場」2大主題燈組。

「時光歸鄉．希望無限列車」以阿里山林鐵為靈感，打造12公尺沉浸式光影隧道，將記憶與城市未來串聯；「茶語資料場」結合IoT智慧監測技術，讓光影隨自然環境變化，呈現茶園呼吸的律動，給人無限的想像。

嘉義縣政府地政處長邱慧燕表示，這次邀請企業合作製燈，以數位互動方式讓民眾體驗科技與土地的連結，理解地方文化、人文風貌與智慧應用。智慧城市燈區以「大自然呼吸、永續未來」為精神，不僅展現城市轉型成果，也傳遞環境共生與資源循環的理念，向國際呈現嘉義的智慧城市形象。

嘉義縣府攜手企業共製燈組，嘉義智慧城市燈區傳遞環境共生理念，以嘉義阿里山地景為靈感結合藝術科技，展現未來城市之美。記者蔡維斌／翻攝
嘉義縣府攜手企業共製燈組，嘉義智慧城市燈區傳遞環境共生理念，以嘉義阿里山地景為靈感結合藝術科技，展現未來城市之美。記者蔡維斌／翻攝
嘉義縣府攜手企業共製燈組，嘉義智慧城市燈區傳遞環境共生理念，以嘉義阿里山地景為靈感結合藝術科技，展現未來城市之美。記者蔡維斌／翻攝
嘉義縣府攜手企業共製燈組，嘉義智慧城市燈區傳遞環境共生理念，以嘉義阿里山地景為靈感結合藝術科技，展現未來城市之美。記者蔡維斌／翻攝
嘉義縣府攜手企業共製燈組，嘉義智慧城市燈區傳遞環境共生理念，以嘉義阿里山地景為靈感結合藝術科技，展現未來城市之美。記者蔡維斌／翻攝
嘉義縣府攜手企業共製燈組，嘉義智慧城市燈區傳遞環境共生理念，以嘉義阿里山地景為靈感結合藝術科技，展現未來城市之美。記者蔡維斌／翻攝
嘉義縣府攜手企業共製燈組，嘉義智慧城市燈區傳遞環境共生理念，以嘉義阿里山地景為靈感結合藝術科技，展現未來城市之美。記者蔡維斌／翻攝
嘉義縣府攜手企業共製燈組，嘉義智慧城市燈區傳遞環境共生理念，以嘉義阿里山地景為靈感結合藝術科技，展現未來城市之美。記者蔡維斌／翻攝

嘉義 阿里山 光影

延伸閱讀

阿里山林鐵「森里號」擬7月營運 豐富遊程

賴總統嘉義拜年宣示經濟成長信心 黃敏惠引星雲名言盼朝野和諧

漁港最強銅板價炸物店！嘉義布袋「海味芋泥餅」在地人推爆 朝聖「超大片烏魚子+綿密芋泥」秒入坑

京都搖滾樂團Hakubi回到嘉義開唱 主唱片桐追尋祖父足跡感動創作

相關新聞

以阿里山為靈感打造光影隧道 「時光歸鄉」亮相展現嘉義未來城市

嘉義縣政府攜手台泥綠能公司與達和鹿草環保公司打造「智慧城市燈區」，結合科技藝術與地方地景，以阿里山為創作靈感，為「202...

雲林5大廟走春拜神人潮大爆滿 3天破百萬最旺的「香火之路」

今天大年初二，雲林縣北港朝天宮、武德宮、西螺福興宮、虎尾持法媽祖宮、麥寮拱範宮五大廟，走春拜神搶平安、求財運的人潮一波接...

平安才是福！朝天宮新春頭香有秩序 搶頭香新定義「搶平安」

昨晚除夕雲林縣北港朝天宮廟前廣場的新春晚會就擠滿人潮，等候大年初一子時開廟門搶頭香及領取新春福袋，人潮大排長龍，開廟門前...

嘉市府攜手嘉大啟動雙語食農教育 3年巡迴嘉市20所小學

嘉義市教育處與嘉義大學攜手推廣雙語食農教育，由行銷與觀光管理學系教授蕭至惠以「幸福嘉義米」等議題，製作因應小學低、中、高...

嘉義縣阿里山雨後土石坍方 縣道169線2度坍方緊急封路

豪雨引發阿里山土石坍方，縣道169線28公里路段發生土石坍方，縣府接獲通報後，調派機具與人員前往搶修，清除後又坍方，廠商...

金石堂台南新營店暫不熄燈 業者：再努力幾個月看看

連鎖書店金石堂台南新營店日前傳出本月25日關門震撼地方，經各界多次挽留，業者態度鬆動，今天在臉書公布「會再努力幾個月看看...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。