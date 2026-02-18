雲林5大廟走春拜神人潮大爆滿 3天破百萬最旺的「香火之路」

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
北港朝天宮、武德宮、西螺福興宮等雲林五大廟除夕開始人潮爆滿，每天走春拜神人潮逾20萬人，各廟到處人擠人。記者蔡維斌／攝影
今天大年初二，雲林北港朝天宮、武德宮、西螺福興宮、虎尾持法媽祖宮、麥寮拱範宮五大廟，走春拜神搶平安、求財運的人潮一波接一波，開春兩天到處人山人海，五廟參拜估計突破百萬人次，充滿濃濃的春節年味。

兩天來雲林艷陽高照，從高速公路到省縣道到處車潮湧進雲林，尤其國內宗教重鎮的北港朝天宮和武德宮，更從清早就有許多人依俗搶著來「拜早香」，期在新年開春為一整年搶得好采頭。

雲林縣每年觀光人數最多的北港朝天宮廟前大街從早到晚擠滿人潮，萬頭鑽動，店家更從除夕夜到今天大年初二，全街24小時不打烊，家家人擠人，今天大年初二，許多人北港大餅、麻油特產大包小包提回家，帶著妻小回娘家作為伴手禮，使店家生意旺爆。

朝天宮從除夕夜到今天，參拜人數估計超過30萬人次，武德宮求財人潮也大爆滿，每個人燒補財庫金，祈求馬年金銀數不完，尤其財神大撒金幣，純金錢母讓走財運的幸運兒帶回家，曾獲金氏世界紀錄的大金爐，金紙燒得火旺，象徵馬年錢財滾滾來。

西螺福興宮太平媽祖也吸引數萬人潮，整條太平老街張燈結綵，點綴得年節人氣旺旺旺。麥寮拱範宮廟前老街掛滿小燈籠，福光滿照，喜氣洋洋，尤其今年麥寮鄉公所首辦麥寮燈會，數十場大小活動，把拱範宮和鄰近的社教園區帶來更多人潮，創下歷年走春人數最高紀錄。

國內建築最典雅的虎尾持法媽祖宮，宮廷花園的廟景，成為所有香客拍照打卡的最愛，講究環保的持法媽祖不燒金紙，一爐一炷香，敲響平安鐘，過平安橋更是一大特色，讓每個走平安橋的人心安安。

雲林縣五大廟年節喜慶，展現獨樹一格的宗教特色，求平安又求財運，走一趟雲林，感受農業大縣敬神禮佛的人情風俗，已成為許多人過年必走的「香火之路」。

北港武德宮推出財神金幣錢母紅包，是民眾新春求財的最愛。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮、武德宮、西螺福興宮等雲林五大廟除夕開始人潮爆滿，每天走春拜神人潮逾20萬人，各廟到處人擠人。記者蔡維斌／攝影
麥寮今年首辦燈會，會走路的媽祖花燈最吸睛。記者蔡維斌／翻攝
北港朝天宮、武德宮、西螺福興宮等雲林五大廟除夕開始人潮爆滿，每天走春拜神人潮逾20萬人，各廟到處人擠人。記者蔡維斌／攝影
麥寮今年首辦燈會，還推出數位天燈，讓民眾點平安。記者蔡維斌／攝影
西螺福興宮太平媽每天參拜走春人潮滿滿。記者蔡維斌／攝影
