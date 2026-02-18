阿里山林鐵「森里號」擬7月營運 豐富遊程

阿里山林鐵新採購「森里號」列車目前測試作業，預計7月起投入嘉義站到阿里山站營運，部分「阿里山號」列車轉為區間車，自奮起湖站上下行駛十字路站等車站間，豐富遊程。

農業部林業及自然保育署獲行政院前瞻基礎建設計畫支持，全新打造並命名為森里號高階車款，主要提升阿里山林業鐵路乘坐體驗與運能，首列包含1輛機關車與5節車廂，去年8月運扺林鐵嘉義車庫。

林保署阿里山林鐵及文化資產管理處副處長周恆凱告訴中央社記者，森里號列車目前正在嘉義站到阿里山站間試車與運轉測試，3月起試營運40天，其中30天須確認運行是完全正常狀態，才會呈報測試資料給交通部核定。如果一切順利，預計7月起投入營運。

周恆凱表示，目前有4組「阿里山號」列車，其中1組是備援；每日上午9時1班列車是從嘉義站開到奮起湖站，再到十字路站，列車當天往返；上午10時從嘉義站發車的列車會開到阿里山站，上山、下山是2組車，上山列車會在阿里山車庫停靠，隔天再開下山。

他說，如果「森里號」首列車7月投入營運，將增加1班從嘉義站開到阿里山站，另1班嘉義站到阿里山站的「阿里山號」不變，屆時會有2班列車開到阿里山站。

周恆凱表示，「森里號」列車共採購5輛機關車及26節車廂，全部交車在6月，預計9月、10月全部上線，屆時營運會更靈活。

他說，目前行駛的「阿里山號」將轉為區間列車，基於奮起湖風景區平日遊客眾多，區間車會先以奮起湖站為標的，往下可到交力坪站、水社寮站，往上到十字路站、多林站。

周恆凱表示，竹崎站區間車須等「竹崎車庫」2027年新建完工後，才會行駛鹿麻產站、竹崎站、樟腦寮站及獨立山站區間，方便到獨立山健行民眾搭乘，或住周邊民宿遊客短程體驗。