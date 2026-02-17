賴總統嘉義拜年宣示經濟成長信心 黃敏惠引星雲名言盼朝野和諧

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
賴清德總統發紅包看好台灣經濟成長。記者李宗祐／攝影
賴清德總統今天下午2時在市長黃敏惠、立委王美惠、議長陳姿妏等人陪同下，前往嘉義市城隍廟參拜並向民眾拜年，廟埕周邊擠滿領取紅包的人龍。賴清德表示，去年台灣經濟成長率達8.65%，優於美、日、韓等國，未來政府將持續強化國防、推動經濟建設並落實各項社會福利，讓經濟進步的果實由全民共享。面對當前中央與立院局勢，黃敏惠致詞時引用星雲大師「和諧共生」名言，期盼執政與在野對立予以和諧。

賴清德入廟參拜後在廟埕向民眾問候，現場氣氛熱烈。他在致詞時叩謝神恩，祈求台灣風調雨順、國泰民安。賴清德說，擔任總統以來非常重視台灣的生存發展與經濟進步，感謝百工百業共同打拚，讓台灣在面對國際挑戰時仍交出亮眼成績單。去年第四季經濟成長率達12.68%，全年成長8.65%，股市也站上3萬3000點，預估今年經濟情勢會越來越好。

針對未來施政，賴清德提出三大面向。首先是提高國防力量確保國家安全；其次是推動經濟建設，特別要協助中小微企業升級轉型，把握對等關稅通過後的契機將商品銷往美國；最後是全面照顧人民。他提及，政府落實0到6歲國家一起養、高中高職免學費及私立大學學費補助，並透過教育栽培人才來改善個人生活與社會環境。

在社會福利與照顧弱勢方面，賴清德說，全台已有1萬5000多個長照據點，行政院也通過調升老農年金至每年1萬元，並增加低收入戶與中低收入戶的每月補助。他指出，未來將透過加薪與減稅雙管齊下，包括調高軍公教薪資與勞工基本薪資，並呼籲企業為員工加薪，將人民照顧好，經濟進步才有價值。

黃敏惠表示，祝願賴清德領導國政順心如意，贏得最高民意。不過，她話鋒一轉地說，藉由星雲大師一句話「和諧共生、馬到成功」祝福大家新年快樂。這番話似乎也是她的新年希望，期盼執政、在野間的對立予以和諧。

立委王美惠表示，總統非常關心嘉義建設，未來會繼續與市府及各級民代合作，為嘉義市爭取更多經費。

賴清德總統（左二）在嘉義市城隍廟前發放新春紅包，親切遞給排隊的小朋友與民眾，現場氣氛熱烈。記者李宗祐／攝影
國安人員為求動線流暢大家順利領到紅包，婉拒合影，這名民眾因為7月國考，頭戴「求總統加持、合照」頭飾，果然獲賴清德關注，順利合影成功。記者李宗祐／攝影
賴清德嘉義城隍廟發紅包肯定經濟成長，黃敏惠引用星雲大師名言，期許朝野和諧共生。記者李宗祐／攝影
賴清德總統緊握國策顧問城隍廟榮譽董事長賴永川的手走進廟埕與熱情民眾打招呼。記者李宗祐／攝影
賴清德總統（中左）到嘉義市城隍廟參拜，與市長黃敏惠（中右）多次低頭交耳交換意見。圖／記者李宗祐攝影
