平安才是福！朝天宮新春頭香有秩序 搶頭香新定義「搶平安」

聯合報／ 記者蔡維斌陳雅玲／雲林即時報導
北港朝天宮搶頭香倡導拜出平安頭香最重要，由廟方董監事會領頭進廟，讓大家不急不徐井然有序安全完成拜頭香。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮搶頭香倡導拜出平安頭香最重要，由廟方董監事會領頭進廟，讓大家不急不徐井然有序安全完成拜頭香。記者蔡維斌／攝影

昨晚除夕雲林縣北港朝天宮廟前廣場的新春晚會就擠滿人潮，等候大年初一子時開廟門搶頭香及領取新春福袋，人潮大排長龍，開廟門前，廟方董事長蔡咏鍀親自宣導，請大家不要爭先恐後也不要「射香」，摔倒就不平安了，只要誠心參拜，先來後到每支香都是頭香，媽祖一樣會保佑。因此廟門一開，由董事會帶領大家進廟安全「拜頭香」。

為讓大家平安「拜頭香」，朝天宮廟門也只關三川門，兩側的龍虎門依舊開放，廟內也不淨空，在倒數後開廟門，由董監事會帶領人潮井然有序進廟完成插頭香祈福，過程平安順利。

在開廟門之前，朝天宮董事長蔡咏鍀在廟前向大家拜年並說明新春「拜頭香」的意義，強調開春第一天拜拜所求的就是平平安安，如果因搶頭香摔倒受傷，不僅父母連媽祖也會「揪嘸甘」（不捨），所以今年由朝天宮全體董監事陪大家平安拜頭香。

朝天宮表示，一年更新，搶頭彩、搶喜氣討吉利，是春節燒香拜神的習俗，希望在新的一年，搶先拜第一炷香以求得福安，是「頭香」的由來。所以每年除夕許多信眾進廟「拜頭香」。

由於以往等候「拜頭香」的人眾多，廟門一開大家爭先恐後持香進廟，有人用跑的有人甚至來不及向媽祖參拜就將香當飛鏢射出「搶插頭香」，常常造成民眾推擠受傷，過去還曾因搶頭香，古蹟神廟的石獅、廟門被擠壞，甚連插頭香的天公爐也被推移，有人摔傷有人燒傷，意外層出不窮，因此朝天宮多年前改以疏導進廟安全拜頭香。

蔡咏鍀說，新春拜拜所求就為平安，所謂頭香應是在農曆正月十五元宵節前，第一次到廟上香就稱為「頭香」，而非像比賽一樣看誰插得第一支香，為避免意外，朝天宮多年來一再推倡「拜頭香」，只要除夕來拜頭香，統統有獎送福袋有機會抽中金媽祖，「平安又有獎」相信這才是媽祖所樂見。

北港朝天宮搶頭香倡導拜出平安頭香最重要，由廟方董監事會領頭進廟，讓大家不急不徐井然有序安全完成拜頭香。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮搶頭香倡導拜出平安頭香最重要，由廟方董監事會領頭進廟，讓大家不急不徐井然有序安全完成拜頭香。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮搶頭香倡導拜出平安頭香最重要，由廟方董監事會領頭進廟，讓大家不急不徐井然有序安全完成拜頭香。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮搶頭香倡導拜出平安頭香最重要，由廟方董監事會領頭進廟，讓大家不急不徐井然有序安全完成拜頭香。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮董事長在開廟門之前，宣導插頭香的意義，強調平安拜頭香最重要，今年將由董監事會帶領大家平安進廟參拜。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮董事長在開廟門之前，宣導插頭香的意義，強調平安拜頭香最重要，今年將由董監事會帶領大家平安進廟參拜。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮搶頭香倡導拜出平安頭香最重要，由廟方董監事會領頭進廟，讓大家不急不徐井然有序安全完成拜頭香。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮搶頭香倡導拜出平安頭香最重要，由廟方董監事會領頭進廟，讓大家不急不徐井然有序安全完成拜頭香。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮搶頭香倡導拜出平安頭香最重要，由廟方董監事會領頭進廟，讓大家不急不徐井然有序安全完成拜頭香，並發送可抽中純金媽祖的福袋。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮搶頭香倡導拜出平安頭香最重要，由廟方董監事會領頭進廟，讓大家不急不徐井然有序安全完成拜頭香，並發送可抽中純金媽祖的福袋。記者蔡維斌／攝影

