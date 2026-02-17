雲林12歲「頭香弟」 13年後再度搶得頭香開心公開祕訣

農曆正月初一，西螺福興宮「開廟門搶頭香」在眾多壯漢奮力衝刺下，由25歲的雲林子弟廖博彥一舉奪標。廖博彥在12歲時就曾搶得福興宮頭香成為「頭香弟」，在網路引起熱議，沒想到13年後再度成為頭香哥，他說搶到頭香「很爽」，至於搶頭香的秘訣，「跑就對了」。

迎接大年初一，西螺福興宮每年都會舉行「開廟門搶頭香」，今年「頭香狀元」是來自雲林縣二崙鄉的廖博彥，福興宮董事長楊文鐘送上9999元開運紅包及匾額、文創商品祝賀。

廖博彥說，他12歲時就曾搶得福興宮頭香，去年也有參與，但差0.1秒沒有成功，今年再度參與，媒體詢問他的感想，他說很爽，至於搶頭香的祕訣「跑就對了」。

廖博彥從事影視幕後工作，他說新年希望家人都健康平安，自己的事業接案滿滿。