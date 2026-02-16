南鯤鯓代天府大年初一至初四湧香客 警方疏導措施

台南北門南鯤鯓代天府香火鼎盛，每年春節期間湧入大量香客參拜，為因應龐大車流，警方大年初一至初四安排相關疏導措施、動線，籲請用路人配合。

學甲警分局說，年節期間返鄉民眾及前往南鯤鯓代天府、學甲慈濟宮等知名廟宇、井子腳鹽田、青鯤鯓生命之樹、將軍漁港、北門遊客中心、頑皮世界野生動物園等觀光景點遊客眾多，為避免遊客絡繹不絕造成交通壅塞，春節前即邀集公路局新營工務段、雲嘉南風管處、市府交通局及北門區公所辦理「春節連續假期疏運措施」會勘，研議相關管制措施如下：

(一)南鯤鯓代天府前台17線(南鯤鯓第二停車場至大象檳榔攤)道路兩側擺放交通錐，禁止車輛於台17線路邊停車。

(二)南鯤鯓第二停車場入口處擺放紐澤西護欄引導車輛進入，禁止車輛從入口處逆向而出。

(三)南鯤鯓代天府前台17線(南鯤鯓第二停車場至蚵寮879號前)中央分隔島缺口封閉，禁止車輛於南鯤鯓代天府周邊迴轉，造成車流打結回堵。

(四)南鯤鯓代天府周邊車流壅塞時，實施單進單出模式，封閉台17線(南鯤鯓第二停車場入口前)南下車道，引導車輛行駛替代道路，從南鯤鯓第二停車場進入，再從蚵寮國小旁聯絡道行駛回台17線繼續南下。

(五)於台17線鯤鯓橋旁缺口處，設置CMS工程車，提醒參拜遊客南鯤鯓代天府內停車場情形，若廟內停車場已滿，引導至第二停車場停車。

(六)於台17線蚵寮派出所南下100公尺處設置車道分流指引牌面：

1.內車道：往台84線東行接國一。

2.外車道：往台17線南下或接台61線。

(七)台17線南下車流回堵時，實施台17線與台84線北門交流道路口南下號誌全綠管制措施，以快速紓解南下離場車流。