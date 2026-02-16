南科考古館推「史前馬舞春」 春節連假限量好康迎客

國立台灣史前文化博物館南科考古館春節推出「史前馬舞春」主題系列活動，歡迎民眾來走春。只要完成指定任務，即可免費領取限量「史前馬舞春搖搖馬年曆」及「舞春搖搖馬皮革DIY材料包」。

南科考古館春節以「史前馬舞春」為主題，結合蔦松家族，布置充滿童趣打卡拍照區，館內外可見蔦松家族喜氣洋洋身影，手上拿著紅包、提著燈籠、捧著金元寶，還有坐在搖搖馬上的蔦松家，跟著大家一起迎接新的一年。

馬年到來，南科考古館設計可愛的「史前馬舞春搖搖馬年曆」，象徵邁向2026馬上好運一整年。即日起來館民眾於南科考古館FB或IG按讚追蹤，並於活動貼文底下按讚，憑當日門票即可兌換搖搖馬年曆1份，數量有限換完為止。

南科考古館指出，大年初二到初六（2月18至22日）入館找到指定動物展品並合照，照片上傳至南科考古館FB活動貼文下方，憑當日有價門票至2樓梯廳即可兌換限量「舞春搖搖馬皮革DIY材料包」1份。

南科考古館表示，過年期間闔家來館參觀，可以體驗館內全齡友善的活動，包含適合高齡族群的沉浸式數位互動牆「史前風華趣漫遊」，以及適合親子、朋友間一起腦力激盪的解謎任務「時空裂縫｜穿越大坌坑」，讓大眾以輕鬆有趣的方式學習考古知識。

另外，南科考古館特展「牙齒知多少：全糖市的神祕面具」展期至5月3日，搭配特展將於2月28日、3月1日兩天辦理「牙齒名偵探南科散步趣」闖關活動，活動報名方式可上南科考古館FB或IG查詢。