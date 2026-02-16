聽新聞
台南新化年貨大街落幕湧28萬人次 吸逾3100萬商機
2026台南新化年貨大街昨晚落幕，台南市政府經發局今公布，為期6天的年貨大街吸引28萬人次，帶動消費金額逾3100萬元，為地方商圈創造亮眼年節經濟成果。
經發局表示，新化年貨大街邁入第15年，已成為台南最具代表性年節品牌活動之一，也讓民眾在採買年貨同時感受濃厚人情味與節慶氛圍。今年活動於2月10日至15日，六天活動期間吸引大量民眾走春採買，累計參觀人次突破28萬人次，帶動整體消費金額逾3100萬元，再次展現新化年貨大街作為台南年節指標活動的集客力與消費動能。
經濟發展局長張婷媛說，今年活動共集結150家以上年貨與美食攤商及文創市集參與，並延長營業至晚間9時，成功營造日夜皆宜的逛街體驗；武德殿廣場夜間燈光與節慶氛圍營造，也成為民眾夜間漫遊的重要節點，帶動周邊商圈人潮。
活動期間最受矚目的10米高「菜奇鴨」與2米高「夜奇鴨」裝置，成為民眾拍照打卡的熱門地標，搭配消費登錄台南購物節抽獎機制，有效提升消費參與度與停留時間，帶動買氣成長。多項滿額贈與會員加碼活動亦成功促進消費循環，展現數位行銷與實體市集整合的推廣效益。
經發局表示，台南購物節目前登錄消費金額已突破68億元，年貨大街活動期間亦帶動登錄數明顯成長，後續仍可參加2月底月月抽及3月7日壓軸抽獎，包含88萬元現金及百萬電動車等多項大獎，為台南消費市場注入動能。
