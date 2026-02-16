快訊

廖峻3度中風…財務問題對簿公堂 兒嘆「去年太多鳥事」：能團聚就好

「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區

除夕夜「大魚大肉」要當心 食藥署：油脂恐讓藥物過量發揮

聽新聞
0:00 / 0:00

台南新化年貨大街落幕湧28萬人次 吸逾3100萬商機

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
為期6天的台南新化年貨大街落幕，獲得期間湧28萬人次，帶動逾3100萬元商機。記者謝進盛／翻攝
為期6天的台南新化年貨大街落幕，獲得期間湧28萬人次，帶動逾3100萬元商機。記者謝進盛／翻攝

2026台南新化年貨大街昨晚落幕，台南市政府經發局今公布，為期6天的年貨大街吸引28萬人次，帶動消費金額逾3100萬元，為地方商圈創造亮眼年節經濟成果。

經發局表示，新化年貨大街邁入第15年，已成為台南最具代表性年節品牌活動之一，也讓民眾在採買年貨同時感受濃厚人情味與節慶氛圍。今年活動於2月10日至15日，六天活動期間吸引大量民眾走春採買，累計參觀人次突破28萬人次，帶動整體消費金額逾3100萬元，再次展現新化年貨大街作為台南年節指標活動的集客力與消費動能。

經濟發展局長張婷媛說，今年活動共集結150家以上年貨與美食攤商及文創市集參與，並延長營業至晚間9時，成功營造日夜皆宜的逛街體驗；武德殿廣場夜間燈光與節慶氛圍營造，也成為民眾夜間漫遊的重要節點，帶動周邊商圈人潮。

活動期間最受矚目的10米高「菜奇鴨」與2米高「夜奇鴨」裝置，成為民眾拍照打卡的熱門地標，搭配消費登錄台南購物節抽獎機制，有效提升消費參與度與停留時間，帶動買氣成長。多項滿額贈與會員加碼活動亦成功促進消費循環，展現數位行銷與實體市集整合的推廣效益。

經發局表示，台南購物節目前登錄消費金額已突破68億元，年貨大街活動期間亦帶動登錄數明顯成長，後續仍可參加2月底月月抽及3月7日壓軸抽獎，包含88萬元現金及百萬電動車等多項大獎，為台南消費市場注入動能。

為期6天的台南新化年貨大街落幕，獲得期間湧28萬人次，帶動逾3100萬元商機。記者謝進盛／翻攝
為期6天的台南新化年貨大街落幕，獲得期間湧28萬人次，帶動逾3100萬元商機。記者謝進盛／翻攝
為期6天的台南新化年貨大街落幕，獲得期間湧28萬人次，帶動逾3100萬元商機。記者謝進盛／翻攝
為期6天的台南新化年貨大街落幕，獲得期間湧28萬人次，帶動逾3100萬元商機。記者謝進盛／翻攝

年貨大街 台南 經濟發展

延伸閱讀

彰化「廟街鬧市」2/14登場！140攤年貨大街串連五大廟宇，「限定888燈籠」免費拿

澎湖馬公北辰市場年貨大街 市長點燈開賣送春聯

佛心來著！消保處稽查年貨大街 3家不合格竟是磅秤「給太多」

最萌吉祥物！台南新化年貨大街10米「巨型菜奇鴨」新亮點

相關新聞

南科考古館推「史前馬舞春」春節連假限量好康迎客

國立台灣史前文化博物館南科考古館春節推出「史前馬舞春」主題系列活動，歡迎民眾來走春。只要完成指定任務，即可免費領取限量「...

台南新化年貨大街落幕湧28萬人次 吸逾3100萬商機

2026台南新化年貨大街昨晚落幕，台南市政府經發局今公布，為期6天的年貨大街吸引28萬人次，帶動消費金額逾3100萬元，...

除夕馬不停蹄 黃偉哲新營王公廟鹽水武廟參香發紅包

台南市長黃偉哲農曆除夕馬不停蹄，今走訪新營同濟宮及鹽水武廟等廟宇參香祈福，也提前向市民朋友拜年並發送馬年紅包，現場年味濃...

雲林驚見大量垃圾非法焚燒 返鄉客聞臭氣炸！環保局要查辦

農曆春節將近，返鄉人潮陸續湧入，雲林縣四湖鄉卻有民眾抱怨「一回家就聞到空氣異味」，四湖鄉的舊虎尾溪沿岸，近日遭人非法棄置...

台南市除夕車流穩定 估初一各大景點現走春出遊車潮

今年是農曆除夕連假第三天，台南市政府交通局說，台南地區車流穩定，預估明大年初一將出現大批出遊車流，提醒用路人們可多利用國...

太平媽「寶寶象」可愛出擊 夾娃娃機搶攻走春人潮

春節將至，廟宇搶攻走春人潮各出奇招。主祀媽祖的雲林西螺福興宮今年推出全新文創IP「太平有象」，主角不是媽祖神像，而是以可...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。