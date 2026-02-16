快訊

民進黨青年局與日交流 啦啦隊女孩峮峮成為續攤熱議題

礁溪車站前驚傳持刀傷人！高中生疑與母吵架 拿美工刀隨機刺傷女子送醫

除夕馬不停蹄 黃偉哲新營王公廟鹽水武廟參香發紅包

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市長黃偉哲（中）走訪新營同濟宮及鹽水武廟等廟宇參香祈福，也提前向市民朋友拜年並發送馬年紅包，現場年味濃。記者謝進盛／翻攝
台南市長黃偉哲（中）走訪新營同濟宮及鹽水武廟等廟宇參香祈福，也提前向市民朋友拜年並發送馬年紅包，現場年味濃。記者謝進盛／翻攝

台南市長黃偉哲農曆除夕馬不停蹄，今走訪新營同濟宮及鹽水武廟等廟宇參香祈福，也提前向市民朋友拜年並發送馬年紅包，現場年味濃。

新營同濟宮主祀開漳聖王，地方俗稱「王公廟」，為新營重要的信仰與生活中心；鹽水武廟主祀關聖帝君，更領銜鹽水蜂炮廟會遶境，兩座廟宇長年守護地方，也凝聚居民情感與向心力。

黃偉哲今由副市長姜淋煌、立委陳亭妃、賴惠員、新營區長陳宏田、鹽水區長陳文琪、市議員蔡育輝、王宣貿、沈家鳳等人陪同前往參香。

黃偉哲表示，除夕是家人團聚與辭舊迎新重要時刻，今前往參拜除感謝神明長年庇佑，也祈願台南在新的一年持續穩健發展、市政推動順利，讓市民安居樂業。市府團隊將持續以市民福祉為優先，全力打造更安全、宜居且具競爭力城市。

台南市長黃偉哲（前排左三）走訪新營同濟宮及鹽水武廟等廟宇參香祈福，也提前向市民朋友拜年並發送馬年紅包，現場年味濃。記者謝進盛／翻攝
台南市長黃偉哲（前排左三）走訪新營同濟宮及鹽水武廟等廟宇參香祈福，也提前向市民朋友拜年並發送馬年紅包，現場年味濃。記者謝進盛／翻攝

黃偉哲 馬年

延伸閱讀

跨文化奇幻體驗 魔法藝術節在十鼓

春節首日車站現人潮 黃偉哲高鐵台南站看疏運分送祝福

台美對等貿易新局面 黃偉哲：台南多項產業受惠、協助擴大出口

美牛豬肉關稅調降 黃偉哲：會守護產業與市民權益

相關新聞

除夕馬不停蹄 黃偉哲新營王公廟鹽水武廟參香發紅包

台南市長黃偉哲農曆除夕馬不停蹄，今走訪新營同濟宮及鹽水武廟等廟宇參香祈福，也提前向市民朋友拜年並發送馬年紅包，現場年味濃...

雲林驚見大量垃圾非法焚燒 返鄉客聞臭氣炸！環保局要查辦

農曆春節將近，返鄉人潮陸續湧入，雲林縣四湖鄉卻有民眾抱怨「一回家就聞到空氣異味」，四湖鄉的舊虎尾溪沿岸，近日遭人非法棄置...

台南市除夕車流穩定 估初一各大景點現走春出遊車潮

今年是農曆除夕連假第三天，台南市政府交通局說，台南地區車流穩定，預估明大年初一將出現大批出遊車流，提醒用路人們可多利用國...

太平媽「寶寶象」可愛出擊 夾娃娃機搶攻走春人潮

春節將至，廟宇搶攻走春人潮各出奇招。主祀媽祖的雲林西螺福興宮今年推出全新文創IP「太平有象」，主角不是媽祖神像，而是以可...

麥寮首辦大型燈會及春遊 AI數位天燈日夜精彩不間斷

雲林縣麥寮鄉公所今年首度開辦「2026麥寮燈節－幸福光語」，選在曾獲多項國際建築大獎的社教園區廣場打造夜間光影饗宴，超過...

立委王美惠騎小綿羊帶路 推薦嘉義美食咖哩餃

被稱為「機車立委」的民進黨立委王美惠，時常騎著「小綿羊」在市區穿梭，因行程繁忙總是一個人外食，口袋名單也不藏私，其中「阿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。