除夕馬不停蹄 黃偉哲新營王公廟鹽水武廟參香發紅包
台南市長黃偉哲農曆除夕馬不停蹄，今走訪新營同濟宮及鹽水武廟等廟宇參香祈福，也提前向市民朋友拜年並發送馬年紅包，現場年味濃。
新營同濟宮主祀開漳聖王，地方俗稱「王公廟」，為新營重要的信仰與生活中心；鹽水武廟主祀關聖帝君，更領銜鹽水蜂炮廟會遶境，兩座廟宇長年守護地方，也凝聚居民情感與向心力。
黃偉哲今由副市長姜淋煌、立委陳亭妃、賴惠員、新營區長陳宏田、鹽水區長陳文琪、市議員蔡育輝、王宣貿、沈家鳳等人陪同前往參香。
黃偉哲表示，除夕是家人團聚與辭舊迎新重要時刻，今前往參拜除感謝神明長年庇佑，也祈願台南在新的一年持續穩健發展、市政推動順利，讓市民安居樂業。市府團隊將持續以市民福祉為優先，全力打造更安全、宜居且具競爭力城市。
