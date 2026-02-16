雲林驚見大量垃圾非法焚燒 返鄉客聞臭氣炸！環保局要查辦
農曆春節將近，返鄉人潮陸續湧入，雲林縣四湖鄉卻有民眾抱怨「一回家就聞到空氣異味」，四湖鄉的舊虎尾溪沿岸，近日遭人非法棄置大量廢棄物，甚至點火焚燒，造成明顯異味與空氣汙染，引發地方不滿。雲林縣環保局今天上午由副局長黃富義親自帶隊，會同水利處與警方前往會勘，將追查可疑車輛，依法究責。
黃富義指出，昨下午接獲通報後，稽查人員沿舊虎尾溪旁雲113-1縣道巡查，發現沿線約300公尺範圍內，遭人非法棄置大量廢棄物，種類繁雜，包含一般生活垃圾、廢木材、廢矽酸鈣板及廢磚瓦等，目視估計數量超過20車次，規模驚人。
因部分廢棄物已有明顯燃燒痕跡，現場瀰漫刺鼻異味，對周邊環境與空氣品質造成影響，也讓返鄉過年的民眾直呼「實在受不了」。黃富義表示，相關行為已涉及嚴重環境汙染風險，將依法追究責任，同時也將協調裝設監視錄影設備，強化長期監控與蒐證。
因該處屬水利處管轄，水利處表示，後續將在舊虎尾溪沿岸各出入口設置護欄，並張貼公告告示，透過實體阻隔與警示效果，防止再度遭人偷倒；預計2月23日完成前置作業後，啟動清除工程，全面清理現場廢棄物，恢復環境整潔。
警方已協助調閱周邊多處路口監視器畫面，針對可疑車輛動線展開追查，以釐清行為人身分，作為後續依法究辦的重要依據。
環保局強調，非法棄置與焚燒廢棄物行為絕不寬貸，後續將持續追蹤辦理，依法究責，杜絕不法行為。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。