快訊

礁溪車站前驚傳持刀傷人！高中生疑與母吵架 拿美工刀隨機刺傷女子送醫

78歲鄭少秋愛女驟逝！無法見最後一面太痛 「人間蒸發3年」行蹤曝光

冬奧／陳映竹競速滑冰500公尺並列第11締新猷 起步滑一下留遺憾

雲林驚見大量垃圾非法焚燒 返鄉客聞臭氣炸！環保局要查辦

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣四湖鄉被棄置大量廢棄物，甚至非法焚燒，環保局、水利處、警方今到場會勘。圖／雲林縣環保局提供
雲林縣四湖鄉被棄置大量廢棄物，甚至非法焚燒，環保局、水利處、警方今到場會勘。圖／雲林縣環保局提供

農曆春節將近，返鄉人潮陸續湧入，雲林縣四湖鄉卻有民眾抱怨「一回家就聞到空氣異味」，四湖鄉的舊虎尾溪沿岸，近日遭人非法棄置大量廢棄物，甚至點火焚燒，造成明顯異味與空氣汙染，引發地方不滿。雲林縣環保局今天上午由副局長黃富義親自帶隊，會同水利處與警方前往會勘，將追查可疑車輛，依法究責。

黃富義指出，昨下午接獲通報後，稽查人員沿舊虎尾溪旁雲113-1縣道巡查，發現沿線約300公尺範圍內，遭人非法棄置大量廢棄物，種類繁雜，包含一般生活垃圾、廢木材、廢矽酸鈣板及廢磚瓦等，目視估計數量超過20車次，規模驚人。

因部分廢棄物已有明顯燃燒痕跡，現場瀰漫刺鼻異味，對周邊環境與空氣品質造成影響，也讓返鄉過年的民眾直呼「實在受不了」。黃富義表示，相關行為已涉及嚴重環境汙染風險，將依法追究責任，同時也將協調裝設監視錄影設備，強化長期監控與蒐證。

因該處屬水利處管轄，水利處表示，後續將在舊虎尾溪沿岸各出入口設置護欄，並張貼公告告示，透過實體阻隔與警示效果，防止再度遭人偷倒；預計2月23日完成前置作業後，啟動清除工程，全面清理現場廢棄物，恢復環境整潔。

警方已協助調閱周邊多處路口監視器畫面，針對可疑車輛動線展開追查，以釐清行為人身分，作為後續依法究辦的重要依據。

環保局強調，非法棄置與焚燒廢棄物行為絕不寬貸，後續將持續追蹤辦理，依法究責，杜絕不法行為。

雲林縣四湖鄉被棄置大量廢棄物，甚至非法焚燒，環保局、水利處、警方今到場會勘。圖／雲林縣環保局提供
雲林縣四湖鄉被棄置大量廢棄物，甚至非法焚燒，環保局、水利處、警方今到場會勘。圖／雲林縣環保局提供
雲林縣四湖鄉被棄置大量廢棄物，甚至非法焚燒，環保局、水利處、警方今到場會勘。圖／雲林縣環保局提供
雲林縣四湖鄉被棄置大量廢棄物，甚至非法焚燒，環保局、水利處、警方今到場會勘。圖／雲林縣環保局提供

廢棄物 環保局 雲林

延伸閱讀

台南安南工地意外…60歲男疑遭廢棄物砸傷 搶救後傷重不治

高齡想再工作政府做你靠山！雲林阿嬤分享重返職場喜悅

台南推惜食減量「廚餘先瀝水」 環保局：含水量過高恐增清運負擔

台中公務員擁「小金庫」…連詐36萬公款 貪汙下場判4年10月

相關新聞

雲林驚見大量垃圾非法焚燒 返鄉客聞臭氣炸 環保局要查辦

農曆春節將近，返鄉人潮陸續湧入，雲林縣四湖鄉卻有民眾抱怨「一回家就聞到空氣異味」，四湖鄉的舊虎尾溪沿岸，近日遭人非法棄置...

台南市除夕車流穩定 估初一各大景點現走春出遊車潮

今年是農曆除夕連假第三天，台南市政府交通局說，台南地區車流穩定，預估明大年初一將出現大批出遊車流，提醒用路人們可多利用國...

太平媽「寶寶象」可愛出擊 夾娃娃機搶攻走春人潮

春節將至，廟宇搶攻走春人潮各出奇招。主祀媽祖的雲林西螺福興宮今年推出全新文創IP「太平有象」，主角不是媽祖神像，而是以可...

麥寮首辦大型燈會及春遊 AI數位天燈日夜精彩不間斷

雲林縣麥寮鄉公所今年首度開辦「2026麥寮燈節－幸福光語」，選在曾獲多項國際建築大獎的社教園區廣場打造夜間光影饗宴，超過...

立委王美惠騎小綿羊帶路 推薦嘉義美食咖哩餃

被稱為「機車立委」的民進黨立委王美惠，時常騎著「小綿羊」在市區穿梭，因行程繁忙總是一個人外食，口袋名單也不藏私，其中「阿...

高齡想再工作政府做你靠山！雲林阿嬤分享重返職場喜悅

因應高齡化社會帶來勞動力吃緊，勞動部推動「五五就業促進獎勵」，鼓勵中高齡與退休族群重返職場。雲林63歲林彩雲，年輕喪夫，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。