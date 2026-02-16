快訊

台南市除夕車流穩定 估初一各大景點現走春出遊車潮

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市除夕車流穩定，預估初一現出遊車潮，圖為大灣交流道南下匝道出口附近車流。記者謝進盛／翻攝
今年是農曆除夕連假第三天，台南市政府交通局說，台南地區車流穩定，預估明大年初一將出現大批出遊車流，提醒用路人們可多利用國3、台61、北外環等快速道路，避開市區車多路段。

台南市政府交通局長王銘德表示，返鄉車潮14日陸續出現，昨達到尖峰，以仁德、大灣、永康交流道周邊及市區聯外道路，如中華環線、東門路、小東路與永康中正南、北路等路段車流較多，今除夕為連假第3天，返鄉尖峰車潮已過，預估大年初一民眾出遊走春，預期台南各大景點將湧入大量車潮，

台南市長黃偉哲籲請市民出遊前，均可透過「台南行春」或交通局官網查詢即時交通狀況，同時責成交通局等相關單位除持續監控易壅塞路段外，並即時發布交通訊息及調整塞車路段號誌，全面做好交通疏運，降低壅塞情況。

建議民眾多利用公共運輸，春節連假期間大台南公車含小黃公車將依假日及春節班表行駛；今除夕晚上7時後班次停駛，但服務高鐵站的H31、32、62、黃9、橘9、橘9-1及 台灣好行98府城台江線、梅嶺線、111台南小港機場巴士則當日依假日班表營運至末班。詳細公車資訊均可透過大台南公車網站或下載APP查詢。

王銘德表示，除國道、快速道路的疏運措施外，交通局在連假期間也將持續於大台南智慧交通中心全程監看本市重要路段交通狀況，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流狀況即時調整號誌控制策略。

王銘德再次提醒，因應台南各景點人車增加，交通局針對主要景點已整理交通疏導資訊，並公布於「台南行春」及交通局網站

台南市除夕車流穩定，預估初一現出遊車潮，圖為關廟區關新路與台86線路口情形。記者謝進盛／翻攝
台南市除夕車流穩定，預估初一現出遊車潮，圖為台1線、永康交流道匝道口車流情形。記者謝進盛／翻攝
台南市除夕車流穩定，預估初一現出遊車潮，圖為台南火車站前附近車流。記者謝進盛／翻攝
