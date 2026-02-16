太平媽「寶寶象」可愛出擊 夾娃娃機搶攻走春人潮

春節將至，廟宇搶攻走春人潮各出奇招。主祀媽祖的雲林西螺福興宮今年推出全新文創IP「太平有象」，主角不是媽祖神像，而是以可愛吉象為核心的原創形象，結合信仰寓意與趣味互動，並引進夾娃娃機，搶攻春節返鄉遊客人潮，為傳統祈福增添年節新玩法，吸引不少民眾駐足試手氣。

福興宮表示，「太平有象」取自「太平有象」的吉祥語意，象徵天下太平、五穀豐登，設計上以「吉象」代表祥瑞、穩定與承載，並巧妙運用「瓶」與「平」諧音，呼應太平媽祖守護地方的信仰精神，將抽象的庇佑轉化為圓潤親切、可被看見與陪伴的日常形象。

此次太平有象IP共推出3款文創商品，率先亮相的「太平有象鈴鐺吊飾」，凡奉點觀音佛祖燈或樂捐150元即可結緣；「太平有象抱枕毯」，大象抱枕內藏毛毯，象徵「天天健康、睡睡平安」，即日起於太平媽文創品區開放結緣，除夕至大年初五期間，捐獻修護基金5000元以上也可獲得。

最吸睛的莫過於近日在廟內登場的「太平有象娃娃機」，內有金、銀、紫3色「寶寶象」吊飾集結不同祝福，讓民眾拜拜之餘也能體驗夾娃娃的樂趣，不少信徒拜拜完後搶著試手氣。雲林縣長張麗善日前到場體驗，首夾就成功夾中兩隻寶寶象，笑稱「手氣不錯」，並開心表示要帶回去送給孫子女，現場氣氛熱絡。