麥寮首辦大型燈會及春遊 AI數位天燈日夜精彩不間斷

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣麥寮鄉公所今年首度開辦「2026麥寮燈節－幸福光語」，選在曾獲多項國際建築大獎的社教園區廣場打造夜間光影饗宴，超過10組巨大燈藝結合美學與互動體驗，搭配燈節的活動遍布全鄉各社區、寺廟，豐富又精彩，邀請全國民眾春節到麥寮走春、賞燈、感受幸福鄉城之美。

麥寮鄉長許忠富說，麥寮社教園區自去年啟用以來，接連獲得國家卓越建設獎、英國倫敦設計金獎等國際大獎，展現公共建設美學成果。今年特別規畫雙燈區首辦燈節，即日起至3月8日登場。

燈節主燈為高達8公尺「幸福搖搖馬」，每天晚間5點半啟燈，每隔30分鐘進行一次燈光秀，搭配光影迷宮，讓民眾沉浸在流動的光影世界。生活美學館二樓設有互動式數位天燈，只要在燈區指定地點完成3處QR CODE掃描，再到天燈館施放AI數位天燈，為自己未來一年許願，也可兌換限量胖卡市集消費券，帶動燈節趣味與驚喜。

許忠富說，此外也有親子互動劇場、神獸祭大遊行；大年初一至初三還有明星見面會與快閃互動劇場，白天、夜晚精彩不間斷。同時也整合周邊村落特色，初一至初三在興華村推出美生菜節，有風味美食品嚐與採摘體驗；海豐村有摸蛤仔食農活動，體驗在地農漁文化。

麥寮是今年雲林春節活動規模最大的地區，公路局特別協調日統客運加開斗六往返麥寮班次，自2月17日至3月3日每天增加到20班次，三處活動地點每半小時一班免費接駁車，暢遊麥寮更加便捷。

位於麥寮鎮東宮對面的網紅「炮仗花屋」也已盛開，連同社教園區周邊及興華村的炮仗花也都大爆發，花海迎春正值最佳觀賞期，許忠富邀請全國民眾把握時機，到麥寮走春、賞花、賞燈、過好年，保證滿載而歸。

